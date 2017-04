Plusieurs manifestations pour le climat et les 100 jours de Trump

Des milliers de personnes ont manifesté ce samedi à Washington et aux quatre coins des États-Unis pour protester contre l'administration Trump, notamment pour ses politiques sur le climat, l’emploi et la justice, et souligner les 100 jours de son arrivée au pouvoir.

Dans la capitale américaine, les manifestants se sont rassemblés en fin d’avant-midi avant de marcher le long de Pennsylvania Avenue en direction de la Maison-Blanche.

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP















































Ils étaient des dizaines aussi à s’être rassemblés devant la Trump Tower, à New York, avec des slogans comme «Dump Trump», «100 jours de sexisme» et plusieurs autres demandant son départ.

Ces manifestations visent notamment à préparer le terrain pour les marches de la fête des Travailleurs, le 1er mai.