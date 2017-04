Des punaises de lit dans un train de l'AMT

L’Agence métropolitaine de transport (AMT) a retiré quatre wagons de la circulation après avoir été alertée de la présence de punaises de lit sur la ligne de train effectuant la liaison entre Montréal et Saint-Jérôme.

Des vérifications ont permis de confirmer la présence d'«insectes qui s'apparentent à des punaises de lit».

Jeudi, l'AMT avait été alertée par une cliente qui croyait en avoir aperçu. Dès le lendemain, les wagons ont été retirés et l'agence a amorcé une inspection de l'ensemble des trains. Tous les wagons des lignes Saint-Hilaire, Mascouche et Deux-Montagnes ont été inspectés et aucune punaise n'y a été retrouvée.

D'autres wagons pourraient éventuellement être retirés, alors que l'inspection des lignes Saint-Jérôme, Hudson et Candiac se poursuit.

L'Agence, qui fait appel aux services d'exterminateurs, invite sa clientèle à ne pas céder à la panique.