Donald Trump célèbre avec sa base les 100 jours de sa présidence

Le président américain Donald Trump doit retrouver samedi ses plus fervents partisans lors d'un rassemblement aux allures de rassemblement de campagne en Pennsylvanie, pour célébrer les 100 premiers jours d'une présidence marquée par de nombreux revers.

Le 45e président des États-Unis, dont l'élection surprise face à Hillary Clinton a stupéfié la planète, peine à concrétiser ses promesses de campagne.

Notamment la plus emblématique: abroger et remplacer «Obamacare», la loi sur l'assurance santé de son prédécesseur. Cette promesse s'est heurtée aux divisions de sa majorité républicaine au Congrès.

We will follow two simple rules: BUY AMERICAN & HIRE AMERICAN!#InaugurationDay #MAGA🇺🇸 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 janvier 2017

We must keep "evil" out of our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 février 2017

North Korea is behaving very badly. They have been "playing" the United States for years. China has done little to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 mars 2017

Why would I call China a currency manipulator when they are working with us on the North Korean problem? We will see what happens! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 avril 2017

Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 mars 2017

...vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 mars 2017

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 mars 2017

Don't believe the main stream (fake news) media.The White House is running VERY WELL. I inherited a MESS and am in the process of fixing it. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 février 2017

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 février 2017