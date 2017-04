François Morency: ses savoureuses anecdotes sur sa famille

À 89 ans, le père et la mère de François Morency ont de quoi être fiers: ils sont les vedettes de son dernier livre, «Discussions avec mes parents». Dans son ouvrage, l’humoriste leur rend un hommage drôle et émouvant, qui montre, sans l’ombre d’un doute, que la pomme n’est pas tombée bien loin de l’arbre en ce qui a trait aux répliques tordantes...

François, comment est née l’idée du livre, «Discussions avec mes parents»?

J’habite à Montréal et, comme tout bon fils, j’appelle mes parents — qui vivent à Québec — à l’occasion pour avoir des nouvelles. Depuis 25 ans, le scénario est pas mal toujours le même: chacun est dans une pièce et répond sur son téléphone. Nous avons une courte discussion à trois et, rapidement, la conversation les implique seulement les deux, car ils s’obstinent sur un sujet quelconque et souvent futile. À un moment donné, j’ai pris en note leur drôle d’échange et je l’ai retranscrit naïvement sur Facebook. J’ai créé un monstre! Chaque mois, je devais nourrir mes fans avec une nouvelle discussion. Puis, j’ai compilé leurs répliques sur cinq pages que j’ai fait lire à l’auteure India Desjardins en lui demandant s’il y avait un livre à faire avec ça. Elle m’a confirmé que oui.

Votre livre se résume-t-il à des conversations téléphoniques?

Non, je l’ai étoffé avec des discussions que j’ai eues avec mes parents au fil de ma vie. J’y raconte des anecdotes et passe d’une époque à une autre. C’est très autobiographique.

On rit beaucoup en vous lisant, mais on est aussi souvent ému par l’amour qui règne dans votre famille. Enfant, étiez-vous déjà conscient que vous grandissiez dans un milieu exceptionnel?

Jeune, je ne voyais pas ça, surtout qu’autour de moi mes amis vivaient également dans des familles unies. Quand tu es jeune, c’est juste normal de se rebeller contre les valeurs et les choix de ses parents, ce que j’ai fait. C’est seulement plus tard que j’ai réalisé ma chance.

Quel a été le déclic?

Au début de la trentaine, je me suis rapproché de mes parents. Cette période coïncidait avec la retraite de mon père qui, auparavant, travaillait énormément. Comme il s’est mis à passer plus de temps à la maison, nous avons eu l’occasion de nous rapprocher. Si mes parents étaient décédés dans ma vingtaine, j’aurais perdu beaucoup de notre relation. Je n’aurais certainement pas pu écrire ce livre.

Vous êtes le cadet d’une famille de quatre enfants. Aviez-vous une place privilégiée au coeur du clan Morency?

J’ai en quelque sorte vécu deux enfances: celle d’un enfant de famille nombreuse, puis une autre d’enfant unique, car mes deux frères et ma soeur avaient quitté la maison. J’ai sûrement été plus gâté matériellement que mes aînés, parce qu’à leur naissance mon père venait d’ouvrir son commerce, et c’était difficile pour lui financièrement. Par contre, je crois qu’il a passé plus de temps physiquement avec eux. Il y a eu un équilibre dans tout ça.

Vos parents s’aiment depuis 68 ans et forment encore un couple d’amoureux solide. Est-ce un peu intimidant comme modèle à suivre?

Non, ce serait une erreur de comparer mes relations amoureuses avec leur union. Mes parents viennent d’une autre époque. Ils se sont rencontrés en 1949, à une période où la religion dictait aux gens la façon de vivre. Les pressions sociales étaient extrêmement fortes. Il n’était pas question de partir visiter l’Europe après ses études ou d’emménager quelques années avec une fille pour voir comment ça se passe. Non, les gens pouvaient se marier et avoir des enfants ou entrer dans une communauté religieuse. Il y avait certainement quelque chose de plus simple là-dedans, mais je ne peux pas dire si les gens étaient plus heureux qu’aujourd’hui.

Pourquoi le mariage de Jean-Paul et Raymonde a-t-il si bien fonctionné?

Je crois que leur mariage a marché, parce que mes parents s’aiment vraiment. En même temps, les choix n’étaient pas les mêmes à leur époque. Le divorce n’était quasiment pas une option. À cause de ça, il est évident qu’ils ne pouvaient pas se laisser à la première craque rencontrée dans l’asphalte! Ils ont sûrement passé à travers des épreuves difficiles, mais comme il n’était pas question de se quitter, ils ont travaillé ensemble.

Quels traits de caractère vous ont-ils légués?

Mon père m’a clairement insufflé de la rigueur. Si je suis autant appliqué dans mon travail, c’est grâce à lui, même si parfois il me faisait suer! Quand j’étais adolescent, il m’employait dans sa quincaillerie et me rendait fou avec ses exigences. Encore aujourd’hui, c’est un homme extrêmement minutieux. De ma mère, je tiens mon empathie. Elle n’a pas une once de malice en elle. Elle se fâche d’ailleurs toujours si on parle de quelqu’un autour de la table qui n’est pas là pour se défendre.

Vous avez célébré votre 50e anniversaire l’été dernier. Qu’est-ce que cela a signifié pour vous?

À la base rien, car mon âge n’a jamais été important pour moi. Je n’ai jamais vécu ma vie en fonction de ça. Je ne me suis jamais dit: «À 30 ans, je dois avoir réalisé telle chose» ou «À 50 ans, je veux posséder tel truc». J’ai, par ailleurs, des amis de tous âges, et j’ai eu des blondes plus jeunes et d’autres plus vieilles. L’âge n’a jamais été un critère pour juger de qui ils sont à mes yeux. Pour moi, ça fonctionne avec un être humain ou pas, quel que soit son âge. Et comme j’ai toujours été de plus en plus heureux d’une décennie à l’autre, je n’ose pas imaginer ce que sera ma cinquantaine si cette vérité perdure.

L’an dernier, vous avez animé un Gala Les Olivier très mouvementé, entre autres à cause de la controverse Ward-Nantel. Contre toute attente, vous serez de retour à la barre du gala en décembre prochain. Qu’est-ce qui vous a poussé à accepter?

J’ai l’impression que la crise qu’il y a eu autour du numéro de Mike Ward et Guy Nantel (numéro censuré qui faisait allusion au procès intenté à Mike Ward par la Commission des droits de la personne au nom de Jérémy Gabriel) a été comme un wake-up call pour les gens de l’APIH (Association des professionnels de l’industrie de l’humour).

Expliquez-nous.

Au-delà de ce numéro, il y avait beaucoup d’insatisfactions de la part des membres, ce qui me faisait dire que s’il n’y avait pas de correctifs apportés au gala, non seulement je n’y retournerais pas, mais en plus, je ne voyais pas qui le ferait. Finalement, la nouvelle directrice générale (Joanne Pouliot), qui a été nommée, a fait preuve d’une grande ouverture. Les gens du public seront même impliqués. J’ai été très impressionné par son travail, et ça m’a donné envie de reprendre mon rôle d’animateur.

Le livre «Discussions avec mes parents» est en magasin.