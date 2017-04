Jean-Michel Anctil s’offre une plus grande liberté

En pleine tournée à travers le Québec, Jean-Michel Anctil ne chôme pas. Celui qui a décidé de produire son nouveau spectacle pour s’offrir une plus grande liberté a tourné un film et pourrait bientôt présenter sa première série télévisée en tant qu’auteur.

Cela ne fait aucun doute: après plus de 20 ans de carrière, Jean-Michel Anctil a toujours la cote auprès du public. De l’humour au jeu, en passant par la radio et l’animation, il a su diversifier ses projets et séduire différents publics. Sa nomination au prochain Gala Artis (diffusé le 14 mai à TVA), dans la catégorie Rôle masculin dans une comédie pour sa performance dans «Mes petits malheurs», prouve qu’il a effectivement le public derrière lui.

«Cette nomination me touche beaucoup, parce que c’était un très beau projet et que j’ai eu beaucoup de plaisir à le faire. D’autant plus que la série n’a pas été renouvelée pour une deuxième saison. J’étais très déçu d’apprendre cette nouvelle, et le public aussi, alors je me dis qu’au moins les gens ont aimé ça. Et ça boucle bien la boucle. La moustache que j’ai dû porter tout le long du tournage a été un petit malheur qui m’a finalement apporté un grand bonheur.»

Un horaire plus malléable

Son quatrième one man show, «Je4n-Michel», présenté en tournée à travers le Québec jusqu’à la fin de 2018, occupe le plus clair de son temps. Mais Jean-Michel a trouvé le moyen d’arriver à accepter d’autres projets. «Je produis moi-même mon nouveau spectacle, alors ça me permet de faire mon propre horaire. Je libère mon horaire en fonction des autres projets qui me sont offerts. J’apprécie beaucoup cette liberté.»

De septembre à octobre, il a tourné dans le premier film de Jean-François Asselin («Les Pêcheurs»), «Nous sommes les autres», qui sortira en salle à l’automne. Dans ce drame psychologique, qui met aussi en vedette Pascale Bussières et Émile Proulx-Cloutier, il interprète un expert en sinistre, un «pauvre type» qui se retrouve impliqué dans la disparition d’un architecte très réputé. «Le hasard fait bien les choses, parce que ce film traite du sujet qui est au centre de mon nouveau show: ce que les gens sont prêts à faire pour être aimés des autres. J’ai adoré mon expérience sur ce plateau.»

Auteur pour la télévision

Jean-Michel ne le cache pas, il aime beaucoup le métier d’acteur. Il y a 10 ans, il avait entamé l’écriture d’une série télévisée, mais ses autres projets l’avaient obligé à mettre celui-ci de côté. «J’avais commencé à travailler sur ce projet pour me créer un rôle, mais j’ai finalement dû le mettre sur la glace. Mais dernièrement, j’ai relu ce que j’avais écrit, et après l’avoir mis à jour, j’ai réalisé que c’était encore une bonne idée. J’ai alors présenté ça à une productrice qui s’est avérée très intéressée.»

«Par contre, j’ai encore beaucoup à apprendre sur tout ce qui a trait à l’écriture pour la télévision. J’ai l’histoire et plusieurs scènes en tête, mais je n’ai pas ce qu’il faut pour créer une courbe dramatique. Ce n’est vraiment pas ma force, alors la productrice en question va me mettre en contact avec un auteur de télé d’expérience pour qu’il puisse me guider dans tout ça.»

Voyage annulé

Évidemment, Jean-Michel a prévu une période de vacances durant la saison estivale. Sa conjointe et lui avaient un projet très excitant pour des vacances avec leurs trois filles, mais ils ont finalement dû l’annuler. «Nous devions aller au Portugal en famille, mais ce n’est pas facile de planifier des vacances quand tu as une ado qui veut rester avec ses amis! (rires) Nous allons sûrement laisser tomber l’idée puisque l’une de nos filles ne veut pas partir parce que ses amis sont ici, au Québec. Je ne sais donc pas ce que nous allons faire.

Peut-être que nous irons en amoureux, ma femme et moi, ou avec nos deux autres filles. L’autre resterait chez ses grands-parents durant le voyage. Nous n’avons pas encore pris de décision à ce sujet.»