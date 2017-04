La mort d'un jeune adepte du parkour fait réfléchir

Il y avait encore beaucoup d'émotions dans l'air près de 48 heures après le décès de Félix Boivin, le jeune homme de 18 ans qui a été électrocuté en sautant d'une structure.

Ses amis lui ont organisé une vigile vendredi soir, à l'église Saint-Michel-de-Sillery, à Québec, «au spot de l'église» comme semblait l'appeler Félix Boivin.

L'hommage a réuni des dizaines de jeunes encore ébranlés par la perte soudaine de leur ami.

Le jeune homme est mort électrocuté sous les yeux de son cousin en s'adonnant à une nouvelle passion, le «parkour», mercredi passé.

Comme plusieurs jeunes de son âge, il recherchait de l'adrénaline en escaladant des structures.

Il existe à Québec une académie où on enseigne aux gens comme faire du «parkour», aussi appelé l’art du déplacement. On y enseigne la prudence et le respect de ses limites.

«La pratique en tant que telle peut être dangereuse si elle n’est pas encadrée par un instructeur qui sait ce qu’il fait. On donne des consignes précises aux participants», a expliqué Anthony Grisé, professeur à l’Académie québécoise d’art du déplacement.

«Quand les gens se blessent, c’est qu’ils n’ont pas compris leur limite», a ajouté l’entraîneur qui a exécuté quelques prouesses dans son local de la rue Saint-Jean, à Québec, lors du passage de TVA Nouvelles.

Et à l’extérieur, notre journaliste a rencontré Samuel Cossette Tremblay, un adepte du sport qui recherche les sensations fortes.

«Moi, c’est du parkour plus extrême! » a témoigné le jeune homme qui pratique la discipline depuis six ans.

«Je regarde que tout est solide. Parce que si cette petite affaire-là brise, bien moi je mets ma vie en jeu. Je peux mourir à tout moment. Je regarde que tout est solide avant, puis après je le fais. Dans les vidéos, tout est fait rapidement, les gens pensent que c’est fait la tête baissée sans calcul.»

Le jeune homme admet toutefois que sa pratique comporte des risques.

«Oui, c’est casse-cou, mais ce sont mes risques à prendre, à moi.»