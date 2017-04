«La Voix»: Les musiciens derrière les candidats

Directeur musical de «La Voix» depuis cinq saisons, David Laflèche a su s’entourer des meilleurs musiciens, avec lesquels il travaille depuis longtemps et qui sont même devenus des amis.

Comme pour les années précédentes, la diversité des styles musicaux des candidats est toujours un chalenge pour les musiciens. Cette année, c’est surtout la présence de Louis-Paul Gauvreau qui les a fait travailler davantage. «Louis-Paul, c’est la diversité des styles poussée à l’extrême, a indiqué David Laflèche. La première fois que j’ai entendu sa chanson pour l’audition à l’aveugle, ça m’a ramené à l’âge de 16 ans, alors que je commençais à jouer du métal dans ma chambre.»

Les musiciens s’accordent pour dire que ce style est généralement joué par des virtuoses de la musique. «Le métal est comme de la musique classique, a précisé le directeur musical. Les musiciens sont des techniciens qui ne se consacrent qu’à ça. Nous, soudainement, il fallait qu’on se mette à jouer comme eux. L’audition à l’aveugle de Louis-Paul, on l’a vraiment préparée. C’est la première fois qu’on répétait autant pour une audition depuis les cinq dernières années. On ne pouvait pas se baser uniquement sur nos connaissances, il fallait les élargir. Et chaque fois qu’il monte sur scène, on doit encore se dépasser.»

Expérience

Les candidats présents aux directs, cette saison, sont pour la plupart des chanteurs qui ont déjà une certaine expérience de la scène. «Ç’a facilité les choses sur certains aspects. Ils comprennent facilement. Ils arrivent à changer des choses très rapidement. Rebecca Noelle, par exemple, est aussi professionnelle que des invités qu’on accompagne. Leur expérience jumelée à leur désir de performer est un bon combo qui permet d’aller loin.»

À l’inverse, le travail avec un artiste qui a l’habitude de faire les choses d’une certaine façon peut être plus compliqué quand on veut l’amener ailleurs. «En répétition, j’ai par exemple demandé à Amos d’ouvrir ses yeux et de chanter sa chanson en regardant Isabelle dans les yeux. C’est facile pour un chanteur de chanter les yeux fermés. Il était déstabilisé, mais il l’a fait. Ça a été une révélation pour lui. Il ne chantera plus jamais pareil sur une scène après ça.» Idem pour ceux qui veulent souvent performer en se cachant derrière leur instrument. «C’est une zone de confort, mais Willis Pride a accepté le défi de chanter sans être derrière son piano. Il était finalement super bon, dimanche dernier. Ça lui a amené une autre ouverture.»

Défis individuels

Après cinq saisons à accompagner les candidats, David Laflèche et son équipe connaissent des centaines de chansons et n’ont guère de surprise. «Il y a toujours quelqu’un dans le groupe qui connaît la chanson proposée. Le bagage de nos trente ans de carrière est un avantage. C’est aussi rassurant d’avoir des gars comme eux avec moi. »

En même temps, le directeur musical s’amuse à déstabiliser ses coéquipiers en leur lançant des défis individuellement. «C’est un plaisir que j’ai de les voir passer par-dessus. Par exemple, je sais que Marco n’apprend pas les chansons à l’oreille, mais je lui ai dernièrement demandé de faire la chanson en avant, sans partition. Tout le monde grandit dans cette aventure, moi y compris.»

Des musiciens d’expérience

Chacun des musiciens est une pièce indispensable du groupe pour accompagner les candidats qui vont performer devant les coachs et le public. Nous leur avons demandé depuis combien d’années ils travaillent avec le directeur musical David Laflèche (1), ce qu’ils aiment dans leur travail à «La Voix» (2), et ce qui est le plus difficile (3).

Rémy Malo

Bassiste/multiinstrumentiste

1. Depuis 25 ans

2. Durant les directs, on est un plus gros band. Tous les musiciens sont tous des amis de longue date et on vraiment du plaisir à jouer ensemble.

3. Chaque étape a sa difficulté. Le défi dans les directs est de performer en avant, il faut donc apprendre les chansons par cœur, même si on n’a pas beaucoup de temps pour le faire.

Julie Dassylva

Choriste

1. Depuis l’émission Palmarès en 2003.

2. Les candidats nous disent souvent qu’ils sentent qu’on les supporte et qu’on les rassure. Ça fait plaisir.

3. En tant que choriste, on apprend toutes les chansons par cœur, mais c’est souvent difficile quand il y a des ajustements de dernière minute, parfois tout juste avant que le direct commence. Il faut être constamment en alerte.

Martin Lacasse

Choriste

1. Depuis la première saison de «La Voix».

2. Vivre une expérience comme «La Voix» est intéressant, c’est ma première expérience à la télé. J’ai la chance de pouvoir voir l’envers du décor.

3. Les changements de dernière minute rajoutent de la fébrilité avant de commencer l’émission, ce sont de beaux défis.

Gilbert Fradette

Batteur

1. J’ai connu David au Cegep, ça fait donc 25 ans qu’on travaille ensemble.

2. Je suis très fier de faire partie du plus gros show musical au Québec, et de faire de la musique avec des amis de longue date. C’est aussi le fun de pouvoir jouer avec des artistes invités de renommée mondiale

3. L’étape la plus difficile pour moi est celle des auditions à l’aveugle. La préparation est énorme, car je m’occupe aussi de préparer les séquences et j’aide David à couper les chansons à 1’30. C’est un marathon de travail avant même de mettre les pieds sur la scène avec les candidats.

Marco Tessier

Pianiste

1. Depuis six ans.

2. Notre intérêt est de faire bien paraitre les chanteurs dans tous les styles, en respectant la sonorité des pièces, tout en ayant beaucoup de plaisir.

3. Les auditions à l’aveugle sont l’étape la plus difficile. On est seulement quatre musiciens et il y a beaucoup de pistes de claviers que je dois combiner à deux mains. On fait parfois des miracles.

Sylvain Quesnel

Guitare

1. depuis sept ans.

2. C’est vraiment le fun de passer à travers des styles variés dans la même émission. Cette année, on fait autant du rock, du folk ou même du métal.

3. Supporter Rémi Malo! (rires) Mais le plus exigeant est certainement les longues heures de travail. Il faut rester à notre poste et être réactif dès qu’on a besoin de nous.

Denis Faucher

Deuxième claviériste

1. Depuis cinq ans.

2. On doit souvent commencer des chansons seul au piano, en avant sur scène. C’est tout un rush d’adrénaline quand on est en direct devant deux millions de téléspectateurs.

3. Durant les longues journées, il faut constamment être attentif, même quand il ne se passe rien. On ne peut pas être dans la lune.