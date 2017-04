«Le cercle: le pouvoir de tout changer» est trop fidèle au roman

Comme le roman à succès de Dave Eggers, le film «Le cercle: le pouvoir de tout changer», mettant en vedette Emma Watson et Tom Hanks, pose de bonnes questions, mais peine à aller plus loin.

Mae (Emma Watson) est employée aux comptes clients d’un centre d’appels. Si elle s’acquitte de sa tâche avec diligence, elle n’est pas heureuse et ne rêve que de décrocher un emploi ailleurs. Cette perspective lui est offerte par Annie Allerton (Karen Gillan), sa meilleure amie, quand elle lui signale une vague d’embauche au sein de la compagnie Le cercle, où elle occupe un poste important.

Mae décroche donc un travail au service à la clientèle, où on lui apprend à soigner particulièrement son taux d’approbation qui doit être impeccable sous peine de soulever des questions. Enthousiaste, la jeune femme s’investit à fond dans cette compagnie de rêve qui offre restaurants, activités diverses et même soirées sur son «campus». Rapidement, Mae se fait dire qu’elle doit aussi prendre part à de nombreuses fonctions sociales facultatives si elle veut améliorer son indice de participation, un comportement plus réservé ayant pour conséquence de susciter la méfiance chez ses collègues.

La vision qu’a Eamon Bailey (Tom Hanks, qui agit ici également à titre de producteur), patron du Cercle, du développement de sa compagnie séduit Mae qui comprend les avantages à la connexion instantanée et constante des internautes. Le développement de SeeChange, des caméras indétectables en raison de leur taille et placées un peu partout par la population, la séduit au point qu’elle décide, avec l’aval d’Eamon, d’en porter une 24 heures sur 24 et de devenir la première personne totalement «transparente», c'est-à-dire qui vit sa vie sous le regard attentif des internautes. Or, rapidement, une situation épineuse avec ses parents (Bill Paxton incarne son père pour de sa dernière apparition à l’écran) et une tragédie avec Mercer (Ellar Coltrane), son ancien petit ami, lui font réaliser les dangers d’une société dans laquelle tout le monde surveille tout le monde.

Féroce critique des Facebook, Google et autres géants de la connectivité actuelle, «Le cercle: Le pouvoir de tout changer» est efficace lors de la première moitié de ses 110 minutes. Le scénario du réalisateur James Ponsoldt et de l’écrivain Dave Eggers reprend les grandes lignes du roman, en les adaptant avec cohérence pour le grand écran. Les questions posées sont pertinentes et arrivent à point nommé en cette période actuelle de mise à mal de la vie privée.

Malheureusement, comme dans l’ouvrage, le dénouement ne satisfait pas, le film ne parvenant pas à répondre efficacement aux interrogations suscitées.

Note: 3 sur 5