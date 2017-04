«Le cercle: le pouvoir de tout changer»: Quand la technologie dérape

Emma Watson et Tom Hanks sont les vedettes du film «Le cercle: le pouvoir de tout changer», une histoire terrifiante sur les effets pervers de la technologie moderne, adaptée du roman à succès de Dave Eggers. Voici, en quatre mots-clés, ce qu’il faut savoir du long métrage...

L'histoire

Facebook, Twitter, téléphones intelligents... la connectivité constante est devenue la norme. Mae (Emma Watson) cherche un emploi à Silicon Valley. Lorsque la compagnie The Circle («Le Cercle»), l’embauche, elle n’en croit pas ses oreilles. D’autant que le patron, Eamon Bailey (Tom Hanks), veut qu’elle participe au développement d’un produit qui promet de révolutionner la société de cet avenir pas si lointain. Le projet en question s’appelle «TruYou» («VraiToi»). Il s’agit d’une nouvelle plateforme d’accès en ligne, sorte de passeport universel. Chaque usager s’y inscrit une seule fois, sous sa véritable identité, avec ses coordonnées bancaires réelles et peut ensuite tout faire en ligne, d’achats à des commentaires à des statuts sur ses activités au partage de photos.

Les questions

Au cœur du roman et du film se trouvent plusieurs questions en forme de réflexion sur la manière dont la société «branchée» actuelle évolue. Une société totalement transparente, où chacun documente ses moindres agissements (photos, vidéos, statuts, etc.) est-elle souhaitable? Qu’englobe la notion de vie privée et d’intimité? Est-il souhaitable de tout savoir? L’humain peut-il supporter de vivre constamment dans le regard des autres?

Ainsi que l’a expliqué Tom Hanks en parlant du long métrage, son opinion personnelle est totalement différente de celle de son personnage à l’écran. «Pour moi, le message du film est le fait que nous sommes tous les acteurs de notre destin. Oui, c’est pratique de pouvoir payer ses comptes en ligne ou de regarder n’importe quel film n’importe quand, mais il faut aussi se demander si c’est bon et sain. Cela exige un certain degré de vigilance pour évaluer ce qui est sain au niveau personnel et ce qui est sain au niveau sociétal. Personnellement, je ne participerai pas à quelque chose comme Le cercle».

La transparence

Le personnage de Mae, joué par Emma Watson, se porte «volontaire» pour devenir la première personne à vivre sa vie de manière totalement transparente et publique. Elle porte donc une caméra pendant la journée et laisse les internautes la regarder au travail, lire ses courriers électroniques, assister à ses réunions, etc. Comme son père (Bill Paxton, dont c’est la dernière apparition à l’écran, l’acteur ayant succombé à un accident vasculaire cérébral en février dernier) est atteint de sclérose en plaques, Mae obtient le pouvoir de payer ses traitements au travers de son assurance maladie du Cercle, ce qui renforce encore plus l’emprise de la compagnie sur la jeune femme. Elle en vient à considérer, tout comme Eamon Bailey et Tom Stenton (Patton Oswalt), l’autre cofondateur de la firme, que ne pas tout montrer de soi est criminel.

Les avantages

Pour mieux attirer et convaincre Mae, Le Cercle a développé un environnement de travail, similaire à ceux qu’on trouve dans les firmes de la Silicon Valley, apte à retenir les employés et leur donner envie de passer le maximum de leur temps au travail. Comme l’a indiqué Karen Gillan, interprète d’Annie, la meilleure amie de Mae qui la fait rentrer dans Le Cercle, «il y a énormément d’avantages à y travailler. Il y a tout, des musiciens, des humoristes, des soirées folles avec des buffets à volonté. La compagnie offre même des chambres avec un service de femme de ménage... et du yoga pour chiens!» Mais, ainsi que l’a souligné l’actrice, «Le Cercle encourage ses employés à être actifs sur les réseaux sociaux, à documenter sa vie, à commenter les activités des autres, à participer à des sondages. Tout cela permet d'établir son «Participation rank» («niveau de participation»), un chiffre public. Tous les employés essayent de l’améliorer et cela finit par dominer leur vie.»

«Le cercle: le pouvoir de tout changer» a pris l’affiche le 28 avril dans les salles à travers le Québec.