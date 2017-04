Le grand défi de Marie-Claude Barrette

Si la télévision n’a plus de secret pour Marie-Claude Barrette, on ne peut pas en dire autant de la radio. Quelques mois après ses débuts derrière le micro, elle a dû embaucher un coach pour se familiariser avec ce médium qui lui était presque inconnu. L’animatrice se confie sur la remise en question qu’elle a vécue.

Avant de faire ses premiers pas à la radio en août 2016, Marie-Claude Barrette, qui est à la barre de l’émission du retour à Rouge FM, «Contact», était nerveuse mais confiante. Après tout, elle comptait déjà de nombreuses années d’expérience en tant qu’animatrice à la télévision. Mais ses premières semaines au micro se sont avérées plus difficiles qu’elle le croyait. Celle qui était pour la première fois à la barre d’une émission en direct avait perdu tous ses repères et elle a réalisé que ce médium ne lui était pas très familier.

«Je n’étais pas bonne. Je ne savais pas quoi faire. J’ai réalisé que ce n’était pas du tout comme la télé et que j’avais beaucoup à apprendre. J’essayais de me débrouiller, mais je n’étais jamais satisfaite de mon travail. Je regardais tous les artisans de la radio travailler autour de moi, et j’ai compris que ce n’est pas parce que tu es connue et que tu as de l’expérience à la télévision que tu vas nécessairement être bonne.»

Besoin d’aide

Durant le temps des Fêtes, l’animatrice a décidé de prendre les grands moyens et d’aller chercher de l’aide. «Je ne me sentais pas bien et je voulais aimer ça davantage. J’ai alors engagé un coach. C’est un de mes amis; il n’est pas connu. Et, effectivement, j’avais beaucoup à apprendre. Grâce à lui, je découvre ce qu’est vraiment la radio. Je sais maintenant comment pense un auditeur, comment saisir une opportunité, comment intervenir rapidement... J’ai dû apprendre à maîtriser une mécanique qui m’était complètement étrangère.»

Depuis qu’elle reçoit les conseils de son coach, l’animatrice a beaucoup plus de facilité à apprécier ce nouvel emploi. «Maintenant, j’aime vraiment ça. Ça va beaucoup mieux. J’ai toujours aimé l’école et j’adore apprendre, alors ce n’est pas un problème. En plus, je travaille avec deux personnes que j’adore: Brigitte Lafleur et Alex Perron. C’est un grand plaisir de les côtoyer au quotidien.»

Sur sa voie

Malgré ce léger obstacle, Marie-Claude Barrette affirme qu’elle est plus que comblée par sa vie professionnelle. Elle a d’ailleurs reçu sa quatrième nomination au Gala Artis pour l’animation de «Deux filles le matin», qui connaît plus de succès que jamais.

«Je suis très heureuse, parce que nous sommes toujours en première position dans notre créneau, même après 17 saisons. D’autant plus que cette année, nous avons obtenu les meilleures cotes d’écoute de l’histoire de l’émission. Nous avons travaillé très fort, mais ça me confirme que je suis toujours sur ma voie, professionnellement.»

Et l’animatrice n’a pas l’intention de quitter son siège de sitôt. «C’est un grand bonheur d’animer cette émission, parce que je n’ai rien à prouver. J’ai commencé à faire de la télévision à l’âge de 40 ans, et je n’anime pas cette émission dans l’espoir d’avoir un plus gros projet dans le futur. «Deux filles le matin», c’est ce que j’aime faire, et ce n’est pas en attendant... Je vais rester là tant qu’on voudra de moi.»

Un été dans les rénos

Dès qu’elle aura terminé sa première année de radio, le 22 juin, Marie-Claude Barrette passera beaucoup de temps chez elle. «Nous avons entrepris de grosses rénovations à la maison. C’est un vrai chantier de construction chez nous. On a un peu exagéré! (rires) C’est un vrai bordel, alors quelqu’un doit rester à la maison pour gérer tout ça.»

Mais ses projets de rénovation extravagants ne l’empêcheront certainement pas de prendre des vacances. «Les vacances, c’est l’équilibre, et c’est nécessaire. Cette année, on part en voyage avec la famille de mon frère, qui a deux enfants. On ne sait pas encore où on va, mais c’est certain qu’on va avoir beaucoup de plaisir, nos deux familles ensemble.»