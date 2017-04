Les Maple Leafs dopent l’économie de Toronto

Les commerces de la grande région de Toronto espéraient fort probablement que les Maple Leafs parviennent à dépasser la première ronde des séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey, eux qui ont vu leurs ventes bondir pendant deux semaines.

Selon des données compilées par Interac et obtenues par le «Globe and Mail», les ventes ont bondi dans les bars et restaurants du Grand Toronto, tandis que les Leafs affrontaient les Capitals de Washington.

Lors des six jours de matchs disputés par l’équipe, Interac a enregistré une hausse de 26 % du nombre de transactions dans les bars et de 34 % dans les établissements de restauration rapide. Les commerces vendant de l’alcool ont, pour leur part, vu leur nombre de transactions augmenter de 38 % les jours de match vis-à-vis des mêmes journées l’année dernière.

La Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) a aussi noté une hausse de 7,3 % de ses ventes dans la région métropolitaine de Toronto entre le 12 et le 23 avril, soit les dates du premier et du dernier match des Leafs.

Le directeur général du restaurant sportif Wayne Gretzky de Toronto, Adam Watkowski, a confié au «Globe» avoir dû doubler ses commandes de bières et vins pour répondre à la demande de sa clientèle. Il a aussi souligné que son établissement se remplissait jusqu’à 90 minutes avant le début des matchs, ce qui n’est pas le cas lors d’autres événements.

Il s’agissait de la première présence de la formation torontoise en séries éliminatoires depuis la saison 2012-2013, année où elle avait été éliminée au premier tour par les Bruins de Boston en sept rencontres.