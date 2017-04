Les Montréalais invités à faire le grand ménage de leur ville

Les Montréalais qui ont à cœur la propreté de leur ville peuvent participer jusqu’au 7 mai à la Grande corvée du printemps, véritable tradition destinée à embellir la métropole.

L’opération de nettoyage, qui en est à sa huitième édition, se déroulera du 29 avril au 7 mai. Durant cette période, les citoyens sont invités à participer ou à organiser eux-mêmes une corvée printanière et à entamer un grand ménage dans les rues, les ruelles et les parcs de leur quartier. Pour l’occasion, les nettoyeurs volontaires recevront une trousse complète comprenant des gants, des sacs, des chandails et un guide pour le grand nettoyage.

Plus de 240 corvées sont déjà prévues dans 19 arrondissements de la ville et près de 80 ont déjà atteint le nombre maximal de participants.

L’an dernier, les grandes corvées montréalaises ont permis d’organiser 497 évènements et de rassembler près de 21 500 citoyens.

Territoire à nettoyer pour les 19 arrondissements:

4 107 km de chaussées

6 552 km de trottoirs

560 km de voies cyclables

522 km de ruelles

17 grands parcs

1 160 parcs locaux

Liste des corvées: https://ville.montreal.qc.ca/corvees/participer

Lien pour organiser une corvée: https://ville.montreal.qc.ca/corvees/creer-une-corvee