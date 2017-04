«Les pépites», un documentaire qui fait chaud au cœur

«La meilleure école pour les plus pauvres» est la devise de Marie-France et Christian des Pallières dont l’association vient en aide à des dizaines de milliers d’enfants cambodgiens depuis 20 ans.

Le couple – Christian est décédé l’an dernier -, baptisé Papi et Mamie par les enfants, arrive à Phnom Penh en 1995. Ce qu’il découvre le laisse sans voix: sur la décharge de Steung Meanchey, située en banlieue de la ville, s’affairent des centaines d’enfants. Mal nourris, battus, vendus, malades, ils sont de véritables bêtes de somme. Immédiatement, Marie-France et Christian décident de consacrer leur retraite à aider quelques enfants en les prenant sous leur aile. Mais les besoins sont immenses et pressants.

Ils créent donc leur association, Pour un sourire d’enfant (PSE), qui fournit aux petits ce qu’ils expriment comme besoins à l’époque, soit un repas par jour et une scolarité. Rapidement, l’initiative grandit. Impossible de ne leur proposer que des études primaires. Impossible, aussi, de ne pas offrir de maternelle, ou de service de scolarisation des mères souhaitant apprendre à lire et à écrire pour améliorer leur sort professionnel. Impossible aussi de ne pas penser à un pensionnat, réservé aux enfants maltraités, qui ne peuvent retourner dans leur famille sans craindre pour leur sécurité.

Avec les années, les des Pallières ont ainsi mis sur pied des formations professionnelles, car, comme l’explique Christian dans ce fascinant documentaire de 88 minutes, les jeunes ne pourront compter que sur leurs compétences pour trouver un emploi, puisqu’ils n’ont aucun contact susceptible de les aider. «La meilleure école pour les plus pauvres» devient donc le mot d’ordre. Et, pour que les enfants puissent se scolariser, il faut également dédommager les familles en riz, distribué par tonnes chaque semaine par PSE.

Le réalisateur Xavier de Lauzanne ne se contente pas d’interviewer les deux intervenants, les premiers enfants auxquels ils sont venus en aide, la petite fille – aujourd’hui jeune femme – qu’ils ont adoptée ou de suivre les des Pallières dans leur tournée annuelle en France à la recherche de fonds pour leur association. Utilisant les bandes vidéo tournées par le couple au fil des ans, il juxtapose des images d’archives, montre le «avant» et «après», explique, détaille, sans jamais juger, mais toujours admiratif du travail de ces deux personnes exceptionnelles.

On sourit, on rit, on s’émeut, on a la gorge nouée et on verse une (ou plusieurs) larme. Et on ressort de «Les pépites» le cœur réchauffé de tant d’amour.

Note: 4 sur 5