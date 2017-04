Les syndiqués du centre de distribution Multi-Marques approuvent l’entente

Les syndiqués CSN du centre de distribution Multi-Marques de Canada Bread, à Laval, ont ratifié l’entente de principe intervenue au cours des derniers jours entre leurs négociateurs et ceux de la compagnie.

Cette ratification met ainsi fin à un conflit de travail qui durait depuis le début avril. Jugeant que les négociations stagnaient, Canada Bread avait décrété un lock-out le 1er avril pour ses 120 employés du centre de distribution de Laval.

«Les offres de l'entreprise ont été acceptées à l'unanimité par l'équipe de négociation de la CSN le 27 avril, et la très grande majorité de nos collaborateurs ont voté pour la ratification», a indiqué la compagnie dans un communiqué, vendredi, ajoutant que «toutes les questions financières et non financières de la convention collective ont été résolues, notamment celles de première importance pour la viabilité à long terme du centre de distribution».

Les employés retourneront au travail graduellement et le centre de distribution reprendra ses activités normales d’ici environ deux semaines, prévoit la compagnie.

La Boulangerie Canada Bread appartient au groupe mexicain Bimbo depuis 2014. Elle a à son emploi plus de 4200 personnes au Canada dans 18 usines et 19 centres de distribution. Elle compte parmi ses produits les marques Dempster's, Villaggio, POM, Bon Matin, Ben's, McGavins et Vachon.