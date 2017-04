«Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer»: le retour de Richard Gere

Deux ans après sa prestation dans «Bienvenue au Marigold Hotel 2», Richard Gere endosse les habits d’un juif new-yorkais dans «Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer», cinquième long métrage de Joseph Cedar.

La petite musique se charge, d’entrée de jeu, de nous signifier clairement que si ce film de 117 minutes est un drame, l’aspect comique ne doit échapper à personne. Car, en prenant et en modernisant l’archétype du «juif de cour», Joseph Cedar nous entraîne aux limites de l’absurde.

Norman Oppenheimer (Richard Gere) est un «fixer», autrement dit un négociateur, un entremetteur, un facilitateur. En se servant et abusant de ses contacts dans toutes les sphères de la finance et de la politique, il met des gens en rapport les uns avec les autres et leur fait faire de bonnes affaires. C’est ainsi qu’il propose une aubaine financière à son neveu, Philip Cohen (Michael Sheen), un jeu de rachat de la dette israélienne. Mais dès ce moment, on sent le désespoir chez Norman. Il tente trop de convaincre, est à la limite de l’impolitesse sous des airs gentils. Et on s’aperçoit bien vite qu’il a beau se vanter d’avoir de nombreux «amis» et de connaître tout le monde, personne ne répond à ses appels.

Par l’un des hasards amusants que réserve parfois la vie, Norman se lie avec Micha Eshel (Lior Ashkenazi) et, dans un mouvement de générosité, lui paie une paire de chaussures à plusieurs milliers de dollars. Bien lui en prend parce que trois ans plus tard, Micha est devenu premier ministre d’Israël et voue une reconnaissance certaine à notre homme. Voilà donc Norman introduit dans le saint des saints, ce qui ne manque pas de générer une série de catastrophes.

Avec une distribution qui comprend Charlotte Gainsbourg en femme rencontrée dans un train (il tente d’ailleurs, en deux minutes de conversation, de la présenter à trois personnages plus importants les uns que les autres) et Steve Buscemi en rabbin à qui Norman demande une grande faveur, «Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer» intéresse malgré sa lenteur et ses rebondissements pour le moins farfelus. On ne peut s'empêcher d’éprouver une fascination presque malsaine à assister, impuissant, à la chute de Norman que l’on devine inévitable dès le début.

Note: 3 sur 5