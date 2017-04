Nouvelle convention collective pour Teamsters Canada

L’entreprise de livraison de colis Purolator et le syndicat des Teamsters Canada ont signé une nouvelle convention collective de travail, vendredi, dans la foulée de l’entente de principe intervenue le 28 mars dernier.

La signature du nouveau contrat de travail d’une durée de cinq ans a eu lieu après que les syndiqués eurent ratifié l’entente de principe plus tôt dans la journée.

«Cette nouvelle entente nous offre de la stabilité à long terme, souligne la valeur que nos employés offrent à nos clients en plus de permettre à Purolator de gérer les réalités fondamentales du marché actuel en évolution, a déclaré dans un communiqué John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. [...] Je tiens à remercier les équipes de négociation des Teamsters et de Purolator, qui ont accompli un travail considérable dans les derniers mois pour parvenir à l'entente d'aujourd'hui (vendredi).»

La précédente convention collective des Teamsters chez Purolator était venue à échéance le 31 décembre dernier.