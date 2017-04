Que deviennent les enfants de Michael Jackson?

Sept ans après la mort de leur père, Prince, Paris et Blanket Jackson arrivent à l’âge où ils peuvent enfin aspirer à mener la vie qu’ils désirent. Intrusion dans le quotidien hors du commun des héritiers du roi de la pop.

Paris, 19 ans

Si elle est encore à un jeune âge, Paris revient pourtant de loin. Après avoir tenté de s’enlever la vie en 2013, elle a séjourné dans un centre de traitement de l’Utah pour traiter une dépression. «Je vivais beaucoup de colère. Je devais faire face à mon trouble anxieux toute seule», a-telle confié à un journaliste du magazine «Rolling Stone», en ajoutant avoir connu un problème de toxicomanie. «Je me suis fait tatouer pour cacher les marques d’injection.» Heureusement, Paris a retrouvé ses repères et tente aujourd’hui de se frayer un chemin à Hollywood. Celle qui vient de signer un contrat avec l’agence de mannequins IMG Models a réalisé une séance photo fort remarquée pour Chanel.

Ultraprésente sur les réseaux sociaux, elle décrit son quotidien aux internautes et n’hésite pas à faire valoir son opinion. La jeune femme a d’ailleurs mis le feu aux poudres en affirmant être convaincue que son père avait été assassiné. «Il faisait des allusions au fait que des gens le cherchaient. À un moment, il s’est mis à dire: “Un jour, ils vont me tuer”», a-t-elle révélé dans l’entrevue accordée à «Rolling Stone». En 2016, Paris a quitté la résidence de sa grand-mère paternelle pour voler de ses propres ailes. Elle a aussi repris contact avec sa mère, Debbie Rowe, qui combat un cancer du sein.

Blanket, 15 ans

On en sait peu sur la vie du benjamin de l’interprète de «Thriller». Sa soeur, Paris, a récemment fait jaser en déplorant le fait que l’adolescent soit laissé à lui-même. Michael Jackson avait émis le souhait que Blanket soit pris en charge par deux personnes en cas de décès: la grand-mère du garçon, Katherine Jackson, et son cousin Tito Joe. Selon TMZ, la femme de 86 ans n’a pas mis les pieds chez elle depuis le mois de janvier, et celui qu’on surnomme TJ ne fait qu’exercer une présence occasionnelle. Le jeune réside donc seul dans l’immense résidence de sa grand-mère, située à Calabasas, en Californie. Blanket, qui est d’une timidité maladive, se fait discret sur le web. Il mène une vie ordinaire et fréquente une école privée, où il est parvenu tant bien que mal à se faire des amis.

Prince, 20 ans

Le fils aîné du chanteur a été marqué par la générosité de son père envers les oeuvres caritatives. Bien que Prince ne soit pas friand des tapis rouges, il ne manque pas une occasion de rendre hommage à son paternel. «Il m’a montré ce que c’est d’être un homme, ce que c’est d’être un père. C’est quelque chose que j’aimerais transmettre à mon tour à mes enfants», a-t-il déclaré lors d’une soirée organisée à l’Université Loyola Marymount, où il poursuit ses études. Le jeune homme s’implique au sein de l’organisation Heal Los Angeles, qui vient notamment en aide aux enfants victimes d’agressions sexuelles. S’il ne possède pas les talents de danseur et de chanteur de son célèbre paternel, Prince marche néanmoins sur ses traces: il a fondé la compagnie King’s Son Productions, par l’intermédiaire de laquelle il crée des vidéoclips inspirés de l’oeuvre du roi de la pop.