Retour en force pour les joyeux lurons des «Gardiens de la galaxie»

Pour ce deuxième volet, Kevin Feige, le patron des studios Marvel et James Gunn, le réalisateur, promettent de nouveaux personnages, le père de Star-Lord notamment, des acteurs bien connus - Sylvester Stallone, entre autres -, et des sourires avec un bébé Groot! Bienvenue dans le plus échevelé des longs métrages de super héros...

«Je crois que tout le monde a été un peu surpris de l’ampleur du succès du premier film, a dit Chris Pratt, alias Peter Quill et Star-Lord en présentant le long métrage. Nous avions tous eu l’impression de faire quelque chose de très spécial, le scénario était excellent. Mais il faut admettre qu’on ne sait jamais si le succès sera au rendez-vous, surtout dans un cas comme celui-ci, de héros qui n’ont jamais été référencés dans les films de Marvel.»

Depuis son embauche, James Gunn a une idée très précise de ce qui attend le groupe des gardiens. «Je savais exactement où je voulais aller, avant même le succès du premier film. J’ai conceptualisé la structure de base de l’intrigue générale pendant le tournage du précédent.»

«Je savais aussi, en écrivant le scénario du premier, toute l’histoire du passé de Peter Quill et de sa rivalité avec Yondu, je connaissais donc la forme générale de ce deuxième volet. La seule question que j’avais à l’époque était de savoir quand j’allais raconter l’histoire de Peter Quill et de son père. Serait-ce dans le second long métrage ou allais-je garder cet élément pour plus tard?»

De père en fils

Le père de Peter Quill, Ego, est donc présent dans «Les gardiens de la galaxie vol. 2», comme le détaille le réalisateur : «Son père le cherche depuis très longtemps et il a vraiment envie de développer une relation avec son fils. L’inverse est aussi vrai, d’autant que Peter veut un père depuis son enfance, avant même que sa mère meure.»

«Peter a toujours eu une photo de David Hasselhoff dans la poche pour faire croire aux autres enfants qu’il s’agissait de son père. [...] C’est ce cheminement, de savoir si Ego est à la hauteur de David Hasselhoff, que nous explorons.» Parlant du choix de Kurt Russell pour interpréter ce personnage, le cinéaste a détaillé son processus. «Kurt raconte souvent une histoire qui se déroule alors qu’il s’apprête à tourner «New York 1997», qui est d’ailleurs l’un de mes films préférés de mon enfance. L’équipe est en train de lire le scénario et tout le monde lui dit que son personnage n’est absolument pas aimable et se demande pourquoi, dans ce contexte, les spectateurs s’intéresseraient au film.»

«Et Kurt répond alors que le public va aimer son personnage, parce que c’est lui qui le joue! Il lance alors qu’il est spontanément aimable. Et c’est tout à fait exact, c’est exactement la marque de commerce de Kurt Russell, tant en personne qu’à l’écran.»

Star-Lord, Gamora... et Nebula!

Une autre nouveauté, outre la présence de Sylvester Stallone dans la troupe des Ravagers et de Groot (voix de Vin Diesel) retombé en enfance, est la relation qui s’est développée entre Peter Quill et Gamora (Zoe Saldana).

«Peter est clairement amoureux d’elle, mais on ignore si la réciproque est vraie, de souligner Peter Gunn. Je crois qu’elle est hésitante sur le sujet.» Gamora, que le cinéaste définit comme étant le «personnage le plus achevé des Gardiens», creuse sa relation avec sa sœur, Nebula, tout en réalisant que la famille qu’elle a trouvée avec les Gardiens est la chose la plus précieuse pour elle.

Afin de pimenter l’intrigue - et l’action -, un nouveau personnage fait son apparition. Il s’agit de Mantis (Pom Klementieff), une extraterrestre aux allures d’insecte : «J’ai voulu ajouter un personnage féminin qui soit aussi fou que Rocket (voix de Bradley Cooper), Groot ou Drax.»

«Ce que James a créé dans ce «Volume 2» est tout aussi unique et spécial que ce qu’il avait développé pour le premier volet. James a toujours dit que le précédent avait été une prise de risques au niveau créatif et il a recommencé!», de conclure Kevin Feige.

Des Marvel pour plusieurs générations

On sait que les studios Marvel planifient leurs longs métrages de super héros au moins cinq ans à l’avance et que l’ensemble des productions en cours obéit à des étapes de développement très précises.

Or, la semaine dernière, Brad Winderbaum, vice-président production et développement chez Marvel, ainsi que producteur de plusieurs longs métrages du MCU, a indiqué aux journalistes présents lors d’une visite des studios de la compagnie à Burbank, en Californie, que la vision était beaucoup plus large que ce qu’on pensait.

«Notre regard s’étend au-delà de la ligne d’arrivée [de la fin de la phase trois avec «Infinity War»], et après la ligne d’arrivée suivante... et même après la suivante.»

Autrement dit, les héros qui peuplent l’imaginaire des cinéphiles amateurs d’aventures intergalactiques en auront pour des dizaines d’années de superproductions!

«La meilleure chose dans le fait de travailler chez Marvel est qu’on ne peut pas venir à bout des personnages. Et ce, même si nous nous rapprochons de certains dénouements comme c’est le cas avec l’intrigue qui concerne Thanos par exemple. Comme les comics de Marvel existent depuis environ 70 ans, nous espérons faire des films pendant encore 70 ans!», a-t-il ajouté.

Les Gardiens en chiffres surprenants

- Cette fois, la production a délaissé l’Angleterre pour installer ses pénates aux Pinewood Atlanta Studios à Fayetteville en Géorgie. C’est qu’avec ses 18 plateaux, il s’agit du plus gros studio situé à l’extérieur d’Hollywood.

- Les Ravagers, menés par Yondu Udonta (Michael Rooker), s’amusent sur la planète Contraxia, et plus particulièrement dans un bar appelé le «Iron Lotus». La construction du décor de cet endroit a nécessité cinq mois de travail.

- Le dessin qui orne le t-shirt de Peter Quill a bel et bien une signification dans la langue extraterrestre développée pour le premier film. Une designer graphique s’est penchée sur ce logo et en a dessiné 300 avant d’arriver au résultat souhaité.

- L’équipe de costumiers a créé plus de 400 vêtements pour les 200 Ravagers du film.- Karen Gillan était ravie des améliorations faites à son maquillage de Nebula. En effet, l’actrice n’a dû se soumettre qu’à des séances quotidiennes de 3,5 heures... au lieu des cinq heures pendant le tournage du premier volet!

«Les gardiens de la galaxie vol. 2» enflamme les salles obscures de la province dès le 5 mai.