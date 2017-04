Scalpée par un manège l'an dernier, une fillette revient sur ce drame

Elizabeth Gilreath n’embarquera plus jamais à bord d’un manège. L’an dernier, la fille de 12 ans du Nebraska a été scalpée par le «King’s Crown» lors d’un carnaval. Après deux chirurgies à la tête, trois greffes de peau, une opération à un oeil et 28 transfusions sanguines, elle prend la vie avec courage.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus.

Ses longs cheveux roux bouclés ont repoussé d’un côté de sa tête et elle peut maintenant faire une queue de cheval sur le côté.

«Je n’arrive pas à croire que cela fait déjà un an», a confié Elizabeth Gilreath à la chaîne d’information CNN.

Elizabeth et sa mère ont vécu un véritable cauchemar lors de cette journée qui a changé leurs vies. Les cheveux de la jeune fille se sont coincés dans le manège et ont été arrachés avec une partie du cuir chevelu. Elle se souvient d'avoir glissé dans son siège et de s’être ensuite réveillée à l’hôpital.

«Dans la salle de bain, ils avaient oublié de cacher le miroir et j’ai vu ma tête, s’est-elle rappelée. Ils ont dû me ramener dans ma chambre. J’aimais mes cheveux. Ils étaient distinctifs.»

Les images de cet accident avaient fait le tour du monde et sa famille avait ressenti une grande vague de solidarité. Sa mère Virginia Cooksey a reçu pas moins de 5000 lettres ou colis.

Malgré ses progrès, le combat de la jeune fille n’est pas terminé. Depuis quelques semaines, elle combat une infection et a dû revenir à l’hôpital. Des rougeurs et de l’inflammation sont apparues.

«Mes cicatrices ne me définissent pas. Elles ne devraient jamais définir quelqu’un», a dit avec courage celle qui est de retour à l’école, en sixième année.

Deux poursuites sont toujours en cours, l’une contre le concepteur de ce manège et une autre contre l’État du Nebraska pour négligence.