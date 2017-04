Un an après la mort de Prince, on se dispute encore sa fortune

Son décès inattendu a laissé dans le deuil des millions de fans, mais aussi des proches qui s’entredéchirent pour obtenir une part de sa fortune. En l’absence de testament, la succession de Prince n’est toujours pas réglée alors qu’on célèbre la triste premier anniversaire de sa mort.

Le 21 avril 2016, le chanteur Prince décède des suites d’une surdose accidentelle de Fentanyl, un analgésique opioïde. Lui qui exerçait pourtant un contrôle maladif sur son image et ses créations n’avait pas rédigé de testament. Sa fortune s’élèverait, selon différentes sources, à un montant se situant entre 100 et 300 millions de dollars américains, somme qui pourrait être revue à la hausse avec les droits d’auteur qui continuent de s’accumuler.

Au moment de son décès, il n’était pas marié, n’avait pas d’enfant et n’avait plus ses parents. Deux mois plus tard, pas moins de 29 personnes se disaient en droit d’hériter.

Parmi celles-ci, toutes alléguées: cinq demi-soeurs et frères, une nièce, huit cousins lointains, un fils adoptif, un fils illégitime (détenu dans une prison du Colorado), etc. À un certain moment des procédures, pas moins de 20 avocats, représentant les différents héritiers potentiels, étaient présents à la cour, selon le «Star Tribune».

Le juge tranche

Devant cette situation, le juge Carver Kevin Eide a ordonné que les héritiers potentiels déposent des déclarations sous serment détaillant leur présumée relation génétique avec Prince, qu’ils remplissent un questionnaire de trois pages expliquant leur lien de parenté et qu’ils remettent des documents officiels tels que leur acte de naissance. Ils avaient une semaine pour se soumettre à ces demandes. Ensuite, ils allaient être informés si leur présumée relation familiale pourrait être établie en vertu de la loi, ou si un test d’ADN devrait être effectué.

Ces procédures ont rapidement éliminé plusieurs demandeurs. D’autres ont aussi été écartés en refusant les tests d’ADN. Quant au fils illégitime allégué, emprisonné pour vol de voiture et possession illégale d’arme, il s’y est soumis, mais les résultats ont prouvé qu’il n’avait aucun lien génétique avec le chanteur.

Les disputes se poursuivent

Le nombre des héritiers potentiels est passé de 29 à 6. Mais même si sa sœur Tyka Nelson et ses cinq demi-frères sont officiellement dans la course, ça ne les empêche pas de se disputer au sujet de cet héritage, de la nomination des liquidateurs et des avocats chargés de les représenter.

Pendant ce temps, on est encore à recenser les éléments qui devront être partagés entre les héritiers, et la tâche est complexe. Parmi ceux-ci, on compte notamment des chansons inédites, des droits d’auteur, des lingots d’or, une douzaine de résidences, des voitures, des instruments, des costumes, des bijoux, de l’argent comptant, etc. Même si les héritiers potentiels ont été identifiés, il semblerait que cette saga ne soit pas près de se terminer.

Son ex-femme se confie

Juste à temps pour le premier anniversaire de sa mort, son ex-femme Mayte Garcia publie «The Most Beautiful: My Life With Prince». Certaines anecdotes suscitent la polémique. En effet, ses révélations portent à croire que Prince avait été excessivement «contrôlant» avec elle, lui dictant sa manière de s’habiller ou le poids qu’elle devait maintenir.

Garcia a commencé à danser pour Prince à l’âge de 16 ans, et ils se sont mariés en 1996 alors qu’elle avait 22 ans et lui, 37 ans. Elle révèle également dans ce livre que Prince ne s’est jamais remis de la mort de leur enfant, survenue quelques jours après sa naissance.

Qui est Tyka Nelson?

Soeur cadette de Prince, Tyka Nelson a grandi dans l’ombre de son frère. Il y a une quinzaine d’années, elle est devenue toxicomane. Mère célibataire, elle a fait de la prostitution pour payer sa drogue et les couches de ses enfants. C’est Prince, dit-elle, qui l’a sauvée en lui faisant suivre une cure de désintoxication en 2003. Prince aurait confié à sa soeur qu’il aimerait qu’on se souvienne de lui comme «l’auteur-compositeur le plus prolifique du monde». «Je vais tout faire en mon pouvoir pour que son rêve devienne réalité», a-t-elle dit à «ET».

Il existerait plus de 2000 chansons inédites de Prince.