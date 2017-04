Un immigrant aux origines inconnues libéré après sept ans de prison

Kashif Ali, un homme originaire de l’Afrique de l’Ouest, a été libéré vendredi après avoir été détenu pendant sept ans parce que les autorités canadiennes ne pouvaient déterminer son pays d’origine afin de l’expulser.

Son avocat, Jared Will, qui tente actuellement en Cour fédérale de faire modifier le système de détention des immigrants au Canada, considère la décision de la Cour supérieure de l’Ontario comme un gain significatif, a écrit le «Toronto Star».

«Ce qui est très clair, c’est que c’est un rejet catégorique de la détention à durée indéterminée en attendant un renvoi, même s’il a pu être démontré que la personne détenue n’a pas collaboré, a déclaré l’avocat. C’est significatif et nous croyons qu’il s’agit d’un développement positif.»

Kashif Ali dit être né au Ghana d’un père ghanéen et d’une mère nigériane, a souligné le «Star», ajoutant que sa naissance n’a jamais été enregistrée et que, enfant, il a déménagé au Nigeria avec sa mère, avant d’aller vivre en Allemagne et aux États-Unis. Il est entré au Canada avec un faux passeport en 1986. Il a admis qu’il n’avait jamais eu de documents d’identité légitimes.

Puis, avec plusieurs crimes mineurs à son actif, les autorités canadiennes ont essayé de l’expulser pendant plus de 20 ans. Selon le «Toronto Star», Kashif Ali a toujours dit qu’il était prêt à être expulsé du Canada, mais que, comme il ne pouvait démontrer s’il était du Ghana ou du Nigeria, aucun des deux pays n’accepterait de l’accueillir.

Vendredi, en rendant sa décision, le juge Ian Nordheimer, de la Cour supérieure de l’Ontario, a qualifié la détention de M. Ali d’«inacceptable», en ajoutant qu’elle avait contrevenu à ses droits garantis par la Charte.

«Il y a une chose qui est claire, et c’est que le Canada ne peut prétendre à la détention de quelqu’un pour toujours, a dit le juge. M. Ali n’a pas été reconnu coupable d’un crime, mais pourtant, il a été détenu pendant plus de sept ans dans des établissements de détention [...] s’il avait été reconnu coupable d’une infraction criminelle, il lui aurait été permis de créditer plus de dix ans et demi pour n’importe quelle peine qu’il aurait pu recevoir.»

Kashif Ali, 51 ans, a toutefois été libéré sous certaines conditions, dont celle de se faire traiter pour son problème de consommation de drogues.

Il était le plus ancien détenu pour des motifs d’immigration au pays. Le Canada détient des milliers de personnes chaque année pour des motifs d’immigration, notamment si elles ont été identifiées comme représentant un danger pour la population ou si elles sont à risque de ne pas se présenter le jour de leur expulsion du pays. La plupart ne passent que quelques semaines en détention, a souligné le «Star», mais il arrive que des dossiers traînent pendant des mois ou des années.