Une mère retrouve sa fille qui avait été kidnappée

Une mère qui éprouvait un mauvais pressentiment et qui craignait pour la sécurité de sa fille lui a certainement sauvé la vie. Elle l'a retrouvée dans un puits alors qu'elle venait de se faire kidnapper.

Lorsque Gayle Rowe est arrivée chez elle à Wilmington en Ohio aux environs de minuit, elle a été inquiète de ne pas trouver sa fille Jennifer Elliott, 30 ans.

La mère a donc tout de suite communiqué avec les policiers et les voisins. Ils ont cherché dans le quartier à la recherche d'un indice qui pourrait les mener à Jennifer.

Mais comme celle-ci n'était pas officiellement portée disparue, les policiers ont été obligés de quitter. Mais Gayle n'avait pas l'intention d'arrêter ses recherches.

«Tracy et moi descendions dans la rue et on s'est approché d'un cabanon. J'ai demandé "Est-ce que tu as entendu ça?" Elle a répondu non. Je lui ai dit écoute alors j'ai commencé à taper sur le côté du cabanon en disant "Jennifer, si tu es là, frappe encore pour qu'on sache que tu es là. On va te sortir de là», raconte la mère.

Gayle a appelé les policiers et a utilisé un pied-de-biche pour ouvrir le cabanon. «Elle était sous le plancher, dans un trou et le trou était recouvert alors on l'a sortie de là», ajoute-t-elle.

Selon la mère, leur voisin Dennis Dunn avait une obsession pour sa fille. «Il avait un gros coup de coeur pour elle et il n'est pas bien dans sa tête», dit-elle.

Dunn a été accusé de kidnapping. Il demeure détenu pour l'instant parce qu'il représente un danger pour la société et pour lui-même.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus