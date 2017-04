85 % des Canadiens exposés à de «fausses nouvelles»

Un sondage, réalisé par la firme Abacus, révèle qu’une très grande majorité des Canadiens ont été exposés à des «fausses nouvelles», et que la méfiance envers les supports d’information s’accentue.

Le sondage, réalisé du 21 au 24 avril, a été mené auprès de plus 500 000 Canadiens âgés de 18 ans et plus.

85% des sondés disent avoir été exposés à des «fausses nouvelles», ce qui représente 24, 5 millions de Canadiens. Parmi eux, 49% (14,1 millions) ont confié avoir lu leurs contenus.

Même si ces chiffres démontrent une prise conscience quant au fait de tomber sur de fausses informations, ils révèlent que plus de la moitié des lecteurs (26%) ont été induits en erreur et que ce phénomène a entravé leur capacité à se forger une opinion.

Méfiance envers les médias

Le sondage montre que 26% des Canadiens s’accordent à dire que la qualité du journalisme se détériore, contre 13% qui considèrent qu’elle s’améliore.

Enfin, 58% des personnes interrogées pensent que les médias ne sont pas objectifs et qu’ils favorisent un parti politique plutôt qu’un autre.