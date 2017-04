Du condo-camping pour les «snowbirds»

Ce ne sont pas tous les «snowbirds» qui veulent conserver une maison ou un condo au Québec. Pour certains, la meilleure solution est d'habiter leur motorisé ou leur roulotte à l'année. Dans la région de Québec, c'est maintenant possible.

Le Boisé de la Chaudière à Saint-Étienne-de-Lauzon propose un concept de condo-camping assez unique au Québec. C'est un peu la petite ville dans la grande ville avec son propre réseau d'aqueduc, son usine privée de traitement des eaux usées, un pavillon de service avec restauration, piscine creusée et spa, et surtout des résidents qui ont une adresse postale personnelle et qui sont propriétaires de leur lot.

«La clientèle cible, c'est les snowbirds. Par contre, on s'est rapidement rendu compte que c'était beaucoup plus que ça. Beaucoup de gens de l'extérieur de la région de Québec achètent un terrain ici pour avoir un pied-à-terre à Québec», explique Nicolas Chouinard, gestionnaire du Boisé de la Chaudière.

Roméo Turcotte a été le premier à se pointer ici cette année, après six mois passés au Mexique.

«On oublie la neige après 6 mois. Ça fait qu'on pense qu'il y en a pas, puis il y en a. Il y en avait beaucoup. Même le souffleur a été obligé d'ouvrir la rue pour qu'on arrive», raconte M. Turcotte.

Comme les résidents sont propriétaires, ils sont libres d'aménager les lieux à leur guise, ce qui laisse place à de belles réalisations.

Le site est ouvert depuis moins d'un an, et déjà, le tiers des terrains ont été vendus. Les promoteurs s'attaquent maintenant à la phase deux du projet qui sera complétée dès ce printemps.

Les propriétés ne sont cependant pas accessibles à toutes les bourses; une propriété se vend en moyenne 80 000 dollars.