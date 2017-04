Il remporte un des plus gros lots du Casino de Montréal

Toute une fin de semaine pour un client du Casino de Montréal qui est reparti avec un chèque de 1,7 million de dollars dimanche. Il s'agit de l'un des plus grands gros lots remportés au Casino de Montréal.

Encore beaucoup de fébrilité pour Marc Bruneau qui a remporté cette importante somme vers 11h30 alors qu'il jouait sur une des machines à sous de l'établissement.

Joueur avisé, chaque fois qu'il s'installe sur une de ces machines, M. Bruneau dit ne jamais dépenser plus de 20$. Dimanche matin, il n'a pas dérogé puisqu'il n'avait dépensé que 15$ lorsqu'il a remporté le grand prix.

«Ça va assez vite les dépenses, au deuxième coup, c'est là que la machine me parlait et je lui parlais et on se parlait, un moment donné je n'étais pas sûr si je gagnais, mais la machine disait "call an attendant"», raconte l'heureux gagnant.

«Je me suis mis à "shaker" intérieurement, mais je ne le croyais pas tant que quelqu'un du personnel n’était pas venu pour me certifier. Encore là, la personne n’était pas trop sûre non plus», poursuit M. Bruneau.

Lorsqu'ils viennent au casino, trois ou quatre fois par année, M. Bruneau et sa conjointe se sont toujours entendus pour partager les lots qu'ils remportent. Le couple aimerait notamment faire un voyage à Bora Bora.

Du côté de Loto-Québec, on veut toujours appuyer les nouveaux gagnants. «C'est une belle nouvelle, mais qui tombe comme une tonne de briques sur les gens. Ils étaient un peu fébriles, on peut le comprendre. De notre côté, on va les encadrer, c'est sûr qu'il va y avoir une rencontre. On va leur expliquer qu'il faut un peut laisser retomber la poussière», porte-parole de Loto-Québec Patrice Lavoie

«On donne aussi différents conseils financiers et idéologiques. On veut leur apprendre à dire non s'il y a des gens qui vous sollicitent. "C'est votre argent, vous ne l'avez pas volé"», conclut M. Lavoie.

Les machines Powerbucks sont liées entre elles dans les différents casinos et en ligne. C'est ce qui explique qu'elles donnent des gros lots qui progressent aussi rapidement.