Une partie du pont Honoré-Mercier sera reconstruite, un projet de 100 M$

La structure la plus ancienne du pont Honoré-Mercier qui relie Montréal à la Rive-Sud sera reconstruite au cours des prochaines années.

C’est donc la structure vers la Rive-Sud seulement qui subira des travaux majeurs, a annoncé, dimanche, Pierre Moreau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et député de Châteauguay.

«C'était la solution la moins coûteuse et la plus avantageuse», a expliqué le ministre, en précisant que le pont en direction de Montréal est encore sécuritaire pour plusieurs années.

La nouvelle structure sera construite aux côtés de l'ancienne et comportera deux voies de circulation et une piste multifonctionnelle.

«La section en direction de la Rive-Sud est l'objet d'un contrôle rigoureux pour s'assurer qu'elle demeure, en tout temps, fonctionnelle et sécuritaire pour ses usagers, a indiqué le ministre. Toutefois, elle ne répond plus aux standards modernes de circulation routière et multifonctionnelle.»

Le projet est estimé à plus de 100 millions $, a indiqué le ministre dimanche matin.