«La Voix» : la fin pour Louis-Paul

Ceux qui décriaient la présence de Louis-Paul Gauvreau à «La Voix» peuvent enfin arrêter de ronger leur frein. Le métalleux de Saint-Basile-le-Grand a été évincé lors des demi-finales dimanche soir à TVA.

Son départ a créé la surprise, d’autant plus qu’il avait offert une prestation qui semblait avoir confondu de nombreux sceptiques. Sur «Hurt» de Nine Inch Nails, le protégé d’Isabelle Boulay avait réussi à marier douceur (!) et force brute. Mais malgré un choix de chanson parfait, une interprétation bien sentie et plusieurs cris gutturaux, les téléspectateurs ont préféré le Néo-Brunswickois Frank Williams — à 52 % contre 48 %.

En entrevue avec Charles Lafortune après l’annonce des résultats, Louis-Paul a avoué qu’au départ, il était bourré de préjugés envers «La Voix», mais qu’au bout du compte, ces derniers étaient tous tombés. Regrette-t-il d’avoir quitté la compétition une semaine trop tôt? «Se lever pour aller à «Salut bonjour!» le matin, c’est tôt en maudit!» a-t-il lancé.

Ludovick le favori

Outre Frank, la grande finale mettra en vedette Rebecca, David et Ludovick. Le poulain d’Éric Lapointe fait figure de favori après avoir signé la victoire la plus convaincante de l’émission. D’une grande justesse, sa relecture de «Drops of Jupiter» de Train lui a permis d’obtenir 71 % des votes contre une Désirée qui avait encore une fois joué la carte de «l’écorchure profonde» sur «Je ne t’aime plus» de Mario Pelchat.

Pour le fils de Patrick Bourgeois, un autre sans-faute le week-end prochain et c’est dans la poche. Car on voit mal comment David Marino pourrait lui arracher des points.

Le crooner de Pierre Lapointe s’est montré chancelant sur «L-O-V-E» de Nat King Cole, mais le public lui a pardonné ses quelques fausses notes, au grand dam de Sam Tucker, qui avait fait subir une transformation-choc — et réussie — à «Toxic» de Britney Spears. Cela dit, on ne s’en fait pas trop pour Sam Tucker. On le reverra. Pierre Lapointe a d’ailleurs dit qu’il sentait qu’il était prêt à commencer sa carrière «demain matin».

Enfin, chez Marc Dupré, Rebecca est sortie grande gagnante du combat des ballades en puissance contre Michaël. Mais à moins d’un cataclysme, son beau parcours s’arrêtera ici.

Les Jackson pour la finale

Un mot sur l’invitée spéciale des demi-finales, Safia Nolin. La chanteuse a bien démarré la soirée en proposant ses pièces «La laideur» et «Igloo» en compagnie des huit candidats restants. Joliment mis en scène, le numéro a atteint son apogée quand Éric Lapointe s’est joint au groupe pour «Loadé comme un gun».

Fait à signaler, la finale réunira les Jackson, Florida Georgia Line, Matt Holubowski, les Sœurs Boulay, 2Frères et Ruth B, sans compter deux anciennes gagnantes: Valérie Carpentier (2013) et Stéphanie St-Jean (2016).