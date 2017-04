Les citoyens à l’œuvre pour refaire une beauté à la métropole

Des milliers de Montréalais ont participé ce dimanche à une grande corvée pour nettoyer la ville après l’hiver.

À Villeray, en milieu de journée, le boulot était presque terminé. En un avant-midi, les citoyens qui ont mis la main à la pâte ont réussi à faire le grand ménage d’une ruelle où TVA Nouvelles s’est rendu.

La corvée de ce dimanche fait partie de trois fins de semaine spécifiques où les Montréalais sont invités à nettoyer parcs et ruelles.

L'an dernier, il y a eu 500 événements du genre où près de 21 500 citoyens avaient participé.

Anie Samson, la responsable des services aux citoyens, croit que les citoyens doivent s’impliquer pour faire de Montréal une ville plus propre.

«Lorsqu'on parle de propreté, c'est l'affaire de tout le monde, estime-t-elle. Si tu vois un ‘'cup’' de café par terre, il ne s’est pas ramassé là tout seul. Si on trouve un crottin de chien, il ne s'est pas ramassé là tout seul. La Ville n'est pas juste là pour ramasser tout le temps. Il faut responsabiliser les citoyens. De plus en plus, on le voit depuis des années, les corvées augmentent, les citoyens s'impliquent davantage. C'est ce dont on a besoin pour une ville comme Montréal, que les gens se prennent en charge aussi.»

Les citoyens qui veulent participer à ce genre de corvée doivent s'inscrire sur le site internet de la Ville. Ils vont ainsi avoir un support de la municipalité pour les aider. On leur fournit des gants, des pelles, bref, tout ce qu'il faut pour nettoyer la ruelle.

-D’après les informations de Richard Olivier