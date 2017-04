Les libéraux nient les propos de Guy Ouellette

Des ministres libéraux ont nié, dimanche, les propos tenus par le député libéral Guy Ouellette à l’effet que lui et ses confrères se font pousser à la retraite par la direction du parti.

«Je n’ai entendu ça nulle part, absolument nulle part, a affirmé Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales, réagissant aux propos de Guy Ouellette. Il n’y a personne à qui on dit: «est-ce que tu as envie de continuer?» Non, les gens ont envie de continuer parce que ça va bien.»

Même son de cloche du côté du ministre des Ressources naturelles, Pierre Arcand, qui assure qu’on ne lui a pas demandé de céder sa circonscription à un autre candidat. «Dans une équipe de hockey, ça prend de la relève, des gens expérimentés, des hommes, des femmes, c’est ça qui fait le succès et c’est exactement ce qu’on a dans le parti libéral», a-t-il répondu à ces allégations.

La semaine dernière, le député Guy Ouellette a affirmé au micro du 98,5 FM que l’establishment du Parti libéral du Québec (PLQ) tente de le pousser à la retraite.

«Depuis trois semaines, ça fait deux fois qu’on me place à la retraite [dans les journaux]», a déploré vendredi le député libéral.

L’ancien policier affirme aussi que certains de ses confrères vivent la même situation. «Il y a d’autres de mes collègues pour lesquels on aurait déjà offert leur circonscription à d’autres personnes», a-t-il dénoncé.

Propos loin de la réalité

Martin Coiteux a affirmé dimanche que «les événements de la semaine dernière n’ont pas grand-chose à voir avec la réalité. On est un gouvernement qui est à l’oeuvre pour faire avancer le Québec. Quand les gens veulent inventer des histoires, quand les gens veulent nous ramener dans un passé qui ne correspond à aucune réalité aujourd’hui, c’est de la diversion pour faire oublier ce qu’on fait pour faire avancer le Québec.»

Cette situation est également démentie par le directeur général du parti. «Personne dans l’organisation du PLQ n’a reçu de la part de l’exécutif, ou de toute autre instance, de mandat ou quelconque autorisation à forcer des élus libéraux à la retraite», a-t-il indiqué au «Journal de Montréal», vendredi.

Guy Ouellette a affirmé qu’il comptait rester coûte que coûte, afin de changer la perception de la population à l’égard du PLQ. «Je suis écœuré de me faire traiter de corrompu», a-t-il dit au micro de Benoît Dutrizac.

Le président du Conseil du trésor et député de Châteauguay, Pierre Moreau, a également confirmé dimanche qu’il se représentera comme candidat libéral dans sa circonscription aux prochaines élections provinciales.