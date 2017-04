Les Néo-Écossais appelés aux urnes le 30 mai

Les Néo-Écossais sont appelés aux urnes le 30 mai prochain dans le cadre de la 40e élection générale de cette province de l’Atlantique.

Le premier ministre sortant, Stephen McNeil, qui est à la recherche d’un deuxième mandat consécutif, a demandé dimanche au lieutenant-gouverneur J.J. Grant de dissoudre la législature actuelle, selon Global News. Depuis 1988, aucun chef en Nouvelle-Écosse n’a réussi à décrocher deux mandats majoritaires consécutifs.

Le chef du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse avait été devancé vendredi par son propre parti, qui avait accidentellement mis en ligne une vidéo annonçant la tenue du scrutin à la fin du mois de mai.

La Nouvelle-Écosse est la dernière province canadienne à ne pas avoir d’élections générales à date fixe. La chef conservatrice Jamie Baillie a promis, si son parti remporte les suffrages, d'instaurer la tenue d'élections à date fixe dans cette province qui compte moins d'un million d'habitants.

Les libéraux de M. McNeil avaient fait élire 33 députés en 2013, devant les conservateurs (11 sièges) et les néo-démocrates (7 sièges). Au cours des quatre dernières années, des élections complémentaires ont eu lieu, de même que des démissions au sein de la députation de la province, si bien qu’à la dissolution de la chambre, dimanche, on comptait 34 libéraux, 10 conservateurs, cinq néo-démocrates, un député indépendant et un siège était vacant.