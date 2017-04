Mariés pendant 77 ans, ils meurent en se tenant la main

Un couple marié pendant 77 ans a pu vivre ses dernières heures ensemble après que les employés du centre du Kent, en Angleterre, où il se trouvait aient réuni leur lit pour qu'il puisse se tenir la main une dernière fois.

Le Kent Online rapporte que Joyce, 97 ans, et Frank Dodd, 96 ans, n'étaient que des adolescents lorsqu'ils se sont rencontrés. Après avoir passé cinq années ensemble, ils se sont mariés et ont décidé de fonder une famille.

Ils ont partagé une vie bien remplie avec leurs cinq enfants, douze petits-enfants, dix arrière-petits-enfants et deux arrière-arrière-petits-enfants.

Frank a eu un problème cardiaque il y a cinq semaines et a été hospitalisé. Sa femme dévouée le visitait chaque jour, jusqu'à ce qu'elle tombe malade elle aussi.

Voilà qu'après tout ce temps ensemble, ils se sont retrouvés dans des ailes différentes de leur centre de soins et le personnel a demandé à la famille si elle voulait qu'on les réunisse pour leurs derniers moments.

«Ils ont monté le lit de papa en haut pour qu'ils puissent se coucher côte à côte et se tenir la main», raconte leur fille Angela Bonell, 75 ans.

Frank s'est éteint le 8 avril dernier à 4h du matin et sa femme en début de soirée à 18h.

Dans un message pour leurs funérailles, la famille a dit: «Joyce et Frank ont aimé leurs 77 années de mariage et, dans les dernières années, leur santé a décliné et ils ont malgré tout continué de prendre soin l'un de l'autre. Ils ont été ensemble jusqu'à la toute fin».