Premières images de la future esplanade Clark

Les premières images de ce que sera la future esplanade Clark, quatrième phase du Quartier des spectacles, ont été dévoilées par la Ville de Montréal, dimanche.

Le terrain vague d’une superficie de 5000m2, situé à l’ouest de la rue Clark, entre Sainte-Catherine et De Maisonneuve, devrait accueillir une grande terrasse urbaine où seront installés en été du mobilier urbain et des kiosques alimentaires et, en hiver, une patinoire extérieure réfrigérée.

À l’ouest de l’esplanade sera construit un pavillon multifonctionnel qui hébergera un chalet urbain, comprenant vestiaire et espaces de détente. Des scènes mobiles pourront également être aménagées pour la tenue d’événement.

Initialement prévu pour 2012, puis pour 2017, le développement du projet avait été bloqué par la possible construction d’un stationnement souterrain.

Il faudra au moins deux ans pour compléter la nouvelle esplanade Clark, laquelle devrait être terminée en 2019 et devrait coûter 67 millions $.