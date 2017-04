Réforme des procédures aux Communes: le gouvernement Trudeau recule

Le gouvernement Trudeau a mis de l’eau dans son vin concernant la réforme des procédures de la Chambre des communes, décriée par l’opposition.

Dans une lettre envoyée dimanche au Parti conservateur et au NPD, la leader du gouvernement à la Chambre des communes Bardish Chagger a mentionné que des mesures proposées comme éliminer les sessions parlementaires du vendredi ou implanter le vote électronique sont reportées.

Le gouvernement Trudeau renonce aussi à mettre en place le concept de la «programmation législative», comme c’est le cas en Grande-Bretagne, qui vise à fixer d’avance la longueur des débats consacrés à un projet de loi, une approche vivement contestée par l’opposition.

La ministre Chagger a toutefois prévenu que l’abandon de cette mesure favorisera le recours au bâillon pour mettre de l’avant son programme.

«C'est donc avec regret, mais en toute transparence, que je tiens à vous informer que, dans les circonstances, le gouvernement devra recourir plus souvent à l'attribution du temps afin de mettre en oeuvre le vrai changement que nous avons promis», a-t-elle mentionné dans sa lettre.

Les libéraux ont toutefois l’intention d’aller de l’avant avec qu’ils avaient promis dans leur programme électoral comme d’obliger le premier ministre à assister à seulement une période de questions par semaine ou la mise en place de mécanismes de surveillance financière pour notamment analyser les coûts de chaque projet de loi.

Dénoncées par l’opposition

Malgré ce recul du gouvernement Trudeau, le NPD reste amer.

«Au cours des dernières semaines, les libéraux ont tenté de nous faire croire que tout ce qu'ils voulaient, c’était une discussion. Ils viennent d'annoncer qu'ils imposeront unilatéralement des changements quant à la façon dont fonctionne notre Parlement, et ce, en grande partie à leur propre avantage. La discussion n’a jamais rien été d’autre qu’un prétexte. Cela leur a seulement pris un moment à l’admettre», a écrit Murray Rankin, leader parlementaire du NPD, dimanche.

Les suggestions du gouvernement Trudeau en mars pour réformer le fonctionnement de la Chambre des communes avaient semé l’ire de l’opposition qui l’accusait «d’accaparer le pouvoir de façon unilatérale».

Les élus conservateurs et néodémocrates s’étaient alors engagés dans des manœuvres d’obstruction parlementaire afin d’empêcher ces propositions d’être étudiées.

Selon les libéraux, leurs propositions permettaient d’améliorer la conciliation travail-famille des députés et allaient rendre le Parlement plus transparent et efficace. Or, les partis de l’opposition y voyaient plutôt une façon réduire leur influence au gouvernement et de rendre le premier ministre moins redevable à la population.