Tous unis pour l’industrie forestière

Des centaines de personnes ont pris la rue ce dimanche à Dolbeau-Mistassini, au Lac-Saint-Jean, pour demander à Ottawa plus de soutien pour l’industrie forestière, un des poumons économiques de cette région.

Un événement qui arrive à point alors que la question du bois d'œuvre est de retour dans l'actualité, alors que des négociations se déroulent en ce moment avec nos voisins du Sud. Rappelons aussi que cette semaine, les États-Unis ont décidé d’imposer une taxe douanière de 20 % - rétroactive jusqu’à 90 jours - sur le bois d’œuvre canadien.

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a participé à la marche.

Les organisateurs de cette marche demandent qu'Ottawa fasse comme le gouvernement du Québec et qu'il soutienne l'industrie forestière. Ils veulent que le gouvernement fédéral établisse des garanties de prêt et qu'il demeure plus ferme avec les Américains dans ce dossier.

Capture d'écran/TVA Nouvelles

«Juste une compagnie comme Produits Forestiers Résolu, qui est très présente au Saguenay-Lac-Saint-Jean, eux ont dû déposer, dans le dernier conflit, 320 millions de dollars pour la surtaxe imposée par les Américains, détaille le préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, Jean-Pierre Boivin. Et là, on ne parle même pas des quotas imposés au mois de juin. Donc, ça fait très mal à l'industrie.»

M. Boivin salue du même coup les mesures adoptées cette semaine par les instances québécoises, notamment les garanties de prêt de 300 millions $.

«Ce que le Québec a fait, c'est extraordinaire, estime-t-il. Maintenant, le fédéral doit le faire. Ce n'est pas en nous annonçant des programmes d'assurance-emploi qu'on va sauver cette industrie-là. On veut des jobs, on veut continuer à travailler et vivre de la forêt.»

L'activité économique de plus de 225 municipalités au Québec est centrée sur l'industrie du bois. Le secteur du bois d'œuvre représente environ 60 000 emplois au Québec.