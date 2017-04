Le Québec ne sera pas épargné dans les prochaines heures

Le record du mois d'avril le plus pluvieux, qui remonte à 75 ans, devrait être évité de justesse, même si le Québec ne sera pas épargné pendant les prochaines heures.

Des précipitations sont attendues sur l'ensemble de la province, et devraient débuter dès la fin de la journée sur la partie ouest. Le centre sera pour sa part touché pendant la nuit.

«On attend beaucoup d’eau, de 20 à 40 mm sur la rive sud du fleuve, et de 40 à 60 mm sur la rive nord du fleuve, de l’Outaouais en s’en allant vers le Saguenay», a annoncé le météorologue Jean-Philippe Bégin, sur les ondes de LCN.

Des pointes de 75 millimètres sont même attendues sur certains secteurs, «parce qu'il va y avoir des orages imbriqués là-dedans», a précisé M. Bégin. Des avertissements ont notamment été émis pour l'Outaouais, le Témiscamingue, la Haute-Gatineau et Mont-Laurier.

Sur certains endroits, les précipitations vont commencer en neige, mais le tout devrait rapidement se transformer en pluie, à l'est de Sept-Îles et sur la péninsule gaspésienne par exemple. Ces régions devraient être touchées surtout mardi, et «on pourrait aller chercher une dizaine de centimètres de neige», précise le météorologue, ajoutant que la ville de Natashquan pourrait même en récolter jusqu'à 20 cm.

Le Québec a reçu beaucoup de précipitations dans les premiers mois de 2017. Déjà, le record du début d'année le plus pluvieux a été battu, avec près de 284 millimètres de pluie depuis le 1er janvier dernier. Il s'agit d'un record établi depuis qu'on recense les données, soit au début des années 1950.

Plusieurs rivières seront d'ailleurs attentivement surveillées par le ministère de la Sécurité publique, alors que des inondations sont survenues dans plusieurs régions, ces dernières semaines.