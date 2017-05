Aléris: pas question d'abandonner les poursuites contre le propriétaire

Le ministère de l'Environnement écarte du revers de la main l'audacieuse proposition du député de Champlain afin d'accélérer la décontamination du site industriel abandonné de l'ancienne usine d'aluminium Aléris à Trois-Rivières.

Le député Pierre-Michel Auger suggérait au ministre David Heurtel d'abandonner les recours judiciaires contre le propriétaire américain de l'ancienne usine, Tim Martinez, et d'investir les millions nécessaires afin de compléter la démolition et le nettoyage du site. Le ministère affirme qu’il n'est pas question de déroger du principe de pollueur-payeur. La proposition est ainsi rejetée d'emblée.

«Comme c'est de l'argent des citoyens, il est important et on doit lancer un signal clair, un signal fort, que les gens qui polluent sont responsables de leur pollution et doivent être poursuivis pour cette contamination», a lancé l'adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement, le député de Maskinongé, Marc H. Plante.

Depuis 2010 Québec a déjà dépensé près de dix millions pour du nettoyage de surface, du pompage d'hydrocarbure et du gardiennage. C'est notamment cet argent que Québec tente de récupérer.

Le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, n'en appuie pas moins la proposition du député Auger. «À un moment donné, je pense qu'il faut agir quand on est conscient d'une situation dans laquelle on ne gagnera pas. Même si on gagne en Cour, Martinez n'a pas un sou. C'est ça l'évidence», a-t-il indiqué.

Le député Auger croit que Québec devrait dépolluer le site et le revendre pour du développement commercial et résidentiel.