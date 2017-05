Des Géants dans les rues de Montréal

Ne soyez pas surpris si vous croisez des Géants à Montréal au cours des prochaines semaines. Pour la première fois, la compagnie de théâtre française Royal de Luxe permettra à ses créations de se délier les jambes dans la métropole, du 19 au 21 mai.

Dans le cadre du 375e anniversaire de la ville, la Petite Géante et le Scaphandrier visiteront, durant trois jours et deux nuits, plusieurs lieux situés entre le parc Jeanne-Mance et le Vieux-Port.

Pouvant atteindre une hauteur de cinq étages, les deux immenses créations sont manipulés par plus de 70 personnes. Elles se déplacent très lentement, à seulement 2,25 km/h.

Comme les humains, dit-on, elles ont besoin de boire, de manger, de se laver... et de dormir. Il sera d'ailleurs possible de voir la Petite Géante dans les bras de Morphée.

Avant de choisir Montréal comme destination, ces Géants ont posé les pieds dans plus de 170 villes de 40 pays étalés sur cinq continents.