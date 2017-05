Des précipitations qui inquiètent en Mauricie

Les précipitations attendues lundi et mardi sur le sud du Québec risquent d’empirer la situation en Mauricie, où des rivières ont déjà débordé.

Selon Environnement Canada, on attend entre 30 et 50 millimètres de pluie sur Shawinigan pour la journée de lundi et la nuit.

Il y a 40 ans qu’on n’avait pas vécu de telles inondations dans la région.

Lundi matin, la rivière Saint-Maurice était sortie de son lit et avait recouvert une partie de l’avenue du Beaurivage à Shawinigan, dans le secteur Grand-Mère, ainsi que les terrains de riverains.

«On est correct. Mais d’après [les autorités], on va être correct jusqu’à mardi ou mercredi, témoigne un résident du secteur. Après l’eau d’en-haut, elle va être rendue ici. Et là, ils nous ont averti, on va être inondé.»

Des camions de la municipalité ont été envoyés sur les lieux : ils font la navette entre le secteur «sec» et la vingtaine de résidences dans la zone inondée. Des sacs de sable ont aussi été fournis aux riverains.

En Mauricie, les résidents d’autres secteurs sont aussi sur le qui-vive, en attendant que les autorités leur ordonnent de plier bagage.

La rivière Croche est sortie de son lit en fin de semaine, et dans le secteur de La Tuque, la route forestière 25 a été coupée par la crue des eaux qui a emporté une partie du chemin.

À Sainte-Anne-de-la-Pérade, en bordure du fleuve Saint-Laurent, plus de 150 résidences ont été entourées d’eau vendredi.

Un lien routier coupé?

Le ministère des Transports pourrait décider à tout moment de fermer la route 155, qui pourrait être recouverte par les eax de la rivière Saint-Maurice à certains endroits. Il s’agit du seul lien routier entre la Mauricie et La Tuque.

On peut toutefois accéder à la municipalité via le Saguenay, un détour important pour les voyageurs arrivant du sud de la province.