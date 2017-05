Le Groupe Boivin achète la Fromagerie Lemaire

Le Groupe Boivin de Saguenay, reconnu pour son fromage cheddar en grains, acquiert la Fromagerie Lemaire, dans une offensive visant à conquérir de nouveaux marchés au Québec.

Cette transaction de «plusieurs millions de dollars» ouvre la voie à un réseau de distribution provincial pour le Groupe Boivin, une entreprise familiale de quatrième génération qui emploie environ 150 personnes.

Avec la fusion des deux entreprises, le nombre d’employés va doubler. La marque de commerce Fromagerie Lemaire et les lieux d’exploitation dans la région du Centre-du-Québec seront conservés.

Le manque de relève entrepreneuriale au sein de la Fromagerie Lemaire est l’un des facteurs qui ont mené à cette transaction. Le Groupe Boivin était mieux préparé à cet égard.

«Il y a une tendance à la consolidation dans l’industrie agroalimentaire avec l’incertitude liée aux quotas d’importation avec l’Europe et au dossier du lait diafiltré. Il faut viser à accroître le volume et être plus fort», a exprimé Luc Boivin, directeur général de Groupe Boivin.

Expertise en restauration

La Fromagerie Lemaire apporte aussi une expertise en restauration puisque la transaction comprend également deux restaurants.

«On va regarder la possibilité d’en ouvrir d’autres, mais ce n’est pas dans les plans à court terme. On va se concentrer sur l’intégration de l’entreprise pour favoriser des gains de synergie», a ajouté M. Boivin.

Le Groupe Boivin devient propriétaire à 100% de Fromagerie Lemaire. Toutefois, Yvan Lemaire, qui occupait le rôle de président, restera dans l’organisation au cours des prochains mois pour favoriser une transition en douceur.