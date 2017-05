Le tunnel cyclable de la route 132 sera accessible à la mi-juillet

Le tunnel de la voie cyclable qui reliera l'ouest du quartier Sacré-Cœur à Rimouski au district du Bic va être construit à temps pour les vacances de la construction en juillet. C'est ce qu'ont annoncé lundi les représentants des gouvernements provincial et fédéral.

L'Association Rimouski Ville cyclable s'est réjouie de cette annonce. «Yes! On a travaillé, on a frappé des murs, on s’est relevé, on s’est retroussé les manches, pis on a dit: "On continue!" Et on a eu le support des gens», a dit le président du conseil d’administration, Michel Rousseau.

Il s’agit d’un secteur névralgique dans la région puisque 20 000 voitures y circulent chaque jour.

Le projet consiste en l’aménagement d’une piste cyclable le long de la route 132 ainsi que la construction d’un tunnel qui passera en dessous.

Les coûts seront partagés entre les différents paliers gouvernementaux. La Ville de Rimouski devrait débourser 250 000 $. Quel sera l’impact sur l'avis d'imposition des citoyens?

«Vraiment un impact minimal pour les citoyens. Je pense que l’on doit faire des choix. On fait le choix de la sécurité. On fait le choix des déplacements actifs. Aujourd’hui, en ce 1er mai, c’est une excellente décision que l’on puisse voir la concrétisation de ce projet de très très longue date», a indiqué le maire de Rimouski, Marc Parent.

Pour l’Association, le prochain grand projet sera de finaliser ce lien cyclable entre cette piste et le Parc national du Bic.