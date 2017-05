Les tensions toujours vives au sein du syndicat

Les relations demeurent tendues au sein du Syndicat des cols bleus de la Ville de Montréal alors que l’un des membres de l’exécutif syndical, Luc Bisson, réclame la tenue d’une audience devant le Tribunal administratif du Québec afin d’obtenir les états financiers 2015 et 2016.

M. Bisson convoque en effet le secrétaire-trésorier du syndicat, Jacques Rochon. C’est que Luc Bisson se plaint d’avoir reçu un résumé des états financiers et non un bilan détaillant la santé financière de la grande centrale, ce qui est loin d’être suffisant, selon lui. Il exige plus de transparence.

Luc Bisson est appuyé par cinq membres de l’exécutif qui seront présents à l’audience qui doit avoir lieu demain.

M. Bisson compte faire entendre au moins un témoin. En vertu de l’article 47.1 du Code du travail, une association accréditée doit divulguer chaque année à ses membres ses états financiers. Elle doit aussi remettre gratuitement au membre qui en fait la demande une copie de ses états financiers.