L'homme sous surveillance policière à l'hôpital

L’homme de 30 ans et la femme de 26 ans qui ont été retrouvés «sérieusement blessés» à Cowansville, hier soir, sont hors de danger.

L’homme se retrouve toutefois sous surveillance policière à l’heure actuelle.

La Sûreté du Québec est intervenue vers 19h, dimanche soir, après qu’on lui ait rapporté des coups de feu en provenance du stationnement d'un immeuble à appartements de la rue des Bouleaux, dans cette municipalité de la Montérégie.

Une femme qui se trouvait à proximité raconte qu’elle n’a pas cru son conjoint quand il lui a dit avoir entendu un coup de feu à l’extérieur. «Je lui ai dit que ça ne se pouvait pas, je pensais que c’était une menterie... En fin de compte, vers 19h, on a entendu des policiers arriver. On ne savait pas ce qui se passait alors on a ouvert la porte puis on a entendu: ‘’Il a un fusil, rentrez en-dedans!’’ alors on est retournés chez nous», a relaté la témoin.

Selon nos sources, il s’agit d’un possible cas de drame conjugal: l’homme aurait tiré sur la femme avant de tenter de s’enlever la vie. Ils ont tous deux été transportés d’urgence à l’hôpital.

La SQ a installé un poste de commandement sur place et ses enquêteurs tentent toujours de comprendre les circonstances de l'événement.