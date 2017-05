Meurtre de Gabrielle Dufresne-Élie: une attente pénible pour les proches

Une autre journée s’est déroulée sans verdict au procès de Jonathan Mahautière, accusé du meurtre de son ex-petite amie, Gabrielle Dufresne-Élie, à Montréal.

Il s’agit de moments éprouvants pour la famille de la victime, puisque après cinq jours de délibération, le jury annonce être dans une impasse.

«C'est l'attente, dit Marlène Dufresne, la mère de la victime. C'est ça qui est le plus difficile. C'est comme si on... On n'a pas de contrôle sur rien. On n'a pas de contrôle là-dessus. Et c'est long. C'est long. On passe la journée ici.»

Les jurés doivent déterminer si Jonathan Mahautière est coupable de meurtre non prémédité ou d'homicide involontaire. Il admet le meurtre de Gabrielle, mais les jurés doivent se prononcer sur l'intention spécifique de tuer.

«Et on se demande c'est quoi, l'élément, s’interroge Chloé Dufresne-Élie, la sœur de la victime. C'est quoi qui fait en sorte que ça prend du temps comme ça pour décider? Pourtant, la décision est simple. Je veux dire...»

La famille suit les procédures depuis le début.

«C'est douloureux, ajoute la mère. C'est douloureux. On entend des choses qu'on n'aime pas et qu'on ne veut pas entendre non plus.»

«C'est ma soeur, c'est ma soeur jumelle avant tout, enchaîne Chloé. Il faut qu'on la représente, il faut qu'on lui rende hommage de la meilleure façon possible.»

L'idée d'un avortement de procès leur fait peur.

«Ca ne m'enchante pas beaucoup, dit Marlène Dufresne. J'espère seulement qu'ils vont rendre une décision d'ici à demain. Sur notre côté.»

Le juge a demandé au jury de faire un effort supplémentaire, de poursuivre les discussions pour en arriver à une décision unanime. Gabrielle Dufresne-Elie a été étranglée à mort dans la chambre d'un motel de l'est de la ville, en juin 2014, à l'âge de 17 ans. Elle venait de rompre avec son petit ami, Jonathan Mahautière, qui venait d'avoir 18 ans. Selon la Couronne, il ne digérait pas la rupture.

«On ne va jamais oublier Gabrielle, on ne va jamais l'oublier, ça, c'est sûr, souligne Christine Dufresne, sœur de Gabrielle Dufresne-Élie. Mais, meurtre au deuxième degré, ça va nous permettre un apaisement.»

Les délibérations doivent se poursuivre mardi.