Nouveau succès pour le Salon du livre de la Côte-Nord

Plus de 10 000 personnes ont franchi les portes du Salon du livre de la Côte-Nord durant le week-end à Sept-Îles.

Soixante-neuf auteurs étaient présents, et 175 activités étaient offertes. Pour certains exposants, des records de ventes ont été enregistrés.

Cet événement ne pourrait exister sans les bénévoles. «Sans les bénévoles, on n’y arriverait pas. On a une soixantaine de bénévoles qui nous aident pour l’aménagement, l’accueil des participants et des auteurs», a expliqué la directrice du Salon, Mélanie Devost.

«Pas de bénévoles, pas de Salon du live. C’est aussi simple que ça. Les bénévoles sont ceux qu’on ne voit pas, qui travaillent dans l’ombre, mais qui soutiennent toute cette structure-là. Ces gens-là le font par amour des gens, et par amour des livres», a mentionné l’auteur et président d’honneur de cette édition 2017, Martin Michaud.

Chaque année, le Salon du livre de la Côte-Nord honore un de ses bénévoles. Cette année, c'est Gertrude Synnett qui a reçu le prix. «Ça me fait plaisir d’être là, de sourire et de rencontrer les gens. Et j’aime la lecture», a indiqué la principale intéressée.

De son côté, Simone Cyr s'implique au Salon du livre et à d'autres organismes de Sept-Îles pour se tenir alerte, pour garder la forme, malgré ses 90 ans. «Quand on arrête trop longtemps de travailler, à mon âge, on rouille. Le Salon du livre, j'aime ça parce qu’il y a de la vie et des enfants. Je travaille beaucoup le jeudi et vendredi quand les enfants entrent. Les enfants, c'est comme des moutons. Il faut essayer de les tenir tous ensemble. C'est ce que je fais.»

Est-ce que les jeunes s'intéressent à la littérature? Complètement, selon elle. «Mon arrière-petite-fille vient aussi. C'est intéressant. Les enfants, ce n'est pas juste internet qui est important pour eux. Ils sont sur les tablettes, mais c'est important qu'ils ne négligent pas la lecture. On voit ce qui se passe ici. Les enfants sont intéressés à la lecture. Ils sont curieux. Ils vont partout. »

La prochaine édition aura lieu du 26 au 28 avril 2018.