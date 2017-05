Pas question de «tasser» Lise Thériault du PLQ

Si la direction du Parti libéral du Québec songe à évincer Lise Thériault de sa formation, elle aurait intérêt à se raviser.

La vice-première ministre a bel et bien l’intention de se représenter lors des prochaines élections provinciales, en octobre 2018.

«Et elle a pris les moyens pour qu’on n’essaie pas de l’en dissuader, soutient Bernard Drainville, à l’émission «La Joute», à LCN. Elle a commencé à vendre des cartes de membres pour le PLQ, dans son comté d’Anjou, et a renouvelé son exécutif pour mettre son monde autour de la table.»

Le message qu’elle envoie aux hautes instances de son parti est clair, insiste Bernard Drainville: «vous ne me tasserez pas!» Même si celle qui occupe également les fonctions de ministre responsable de la Condition féminine a déjà eu des problèmes de santé il n’y a pas si longtemps, tout ça est réglé. Elle a même amassé tout l’argent nécessaire pour faire campagne l’an prochain, précise l’ancien député péquiste.

«Arrêtez de faire courir la rumeur que je pourrais ne pas revenir, je vais revenir et je serai élue dûment candidate du PLQ par une investiture qui va se tenir d’ici à la Saint-Jean-Baptiste.»

«Quelle mauvaise gestion d’un caucus, relève Luc Lavoie. Ces gens-là se donnent du trouble, on dirait que gérer le caucus, c’est quelque chose d’impossible.»

«Lise Thériault, c’est la femme qui a eu le courage d’attaquer de front la FTQ-Construction, on s’en souvient de cette commission parlementaire, souligne-t-il. On avait senti que (le président) Michel Arsenault avait été un peu sonné par elle. Alors, il s’agit d’une autre qui figure dans ce profil de gens qui n’ont pas peur de se battre.»

Luc Lavoie a rappelé le sort que les libéraux ont réservé à leur député Robert Poëti – alors ministre des Transports - , que Philippe Couillard avait évincé du caucus en janvier 2016. «Ils avaient sans doute de bonnes raisons. Mais dans un climat où tu veux faire un peu de ménage, c’est bon d’avoir un ancien policier», note-t-il.

Et voilà que le bruit court qu’on voudrait montrer la porte au député de Chomedey, Guy Ouellette.

L’animateur de «La Joute» pose une question intéressante: serions-nous en train d’assister au «syndrome Margueritte Blais», nommé ainsi pour qualifier l’opération qui consiste à pousser vers la sortie les indésirables ou les indécis? En tout cas, d’après Bernard Drainville, l’entourage de Lise Thériault jure qu’on ne fera pas subir le même sort à la vice-première ministre qu’à Mme Blais.

De son côté, le ministre Gaétan Barrette a tenu à minimiser les frictions qui peuvent exister dans son parti. Il a surtout nié toute pression dont il aurait pu faire l'objet. «Personne n’est venu me voir pour me pousser vers la sortie. Il n’y a pas de crise au sein du Parti libéral, il y a des débats dans le caucus, et c’est une bonne chose qu’il y ait des débats», a assuré le ministre de la Santé, aujourd’hui en point de presse dans les corridors de l'Assemblée nationale.

Chose certaine, Bernard Drainville constate qu’ils sont de plus en plus nombreux dans l’équipe Couillard à être exaspérés par les liens avec la corruption auxquels ils sont fréquemment associés par les temps qui courent.

«Quand on parle de ces nouveaux députés qui sont arrivés avec Philippe Couillard, premier ministre, qui veulent tourner la page, pousser l’époque Charest en dessous du tapis et regarder en avant, et bien Gaétan Barrette fait partie de ce groupe-là», conclut-il.

