Plus de 10 arrêts d’autobus relocalisés à la station Honoré-Beaugrand

Une dizaine d'arrêts d’autobus seront relocalisés jusqu’en septembre à la station Honoré-Beaugrand, dans l’est de Montréal.

En raison des travaux réalisés sur l’édicule du côté sud de la rue Sherbrooke Est, les arrêts d’autobus à proximité sont relocalisés depuis lundi.

La majorité d’entre eux sont déplacés à l’intérieur de l’intersection des rues Sherbrooke et Honoré-Beaugrand, à l’exception de la ligne 18, qui termine maintenant son parcours au terminus Radisson, avant-dernier arrêt de la ligne verte. Les usagers de ligne 18 qui embarquent au terminus Honoré-Beaugrand doivent dorénavant se rendre à Radisson pour prendre l’autobus. L’arrêt de la 18 Ouest se trouve sur la rue de Trianon entre le stationnement incitatif de l’Agence métropolitaine de transports (AMT) et la station de métro.

Les travaux de l’édicule Sherbrooke Sud s’insèrent dans les rénovations de la station et se termineront en septembre prochain. Tout comme l’édicule du côté nord, dont les travaux ont pris fin en avril, plusieurs modifications du bâtiment seront effectuées, notamment une imperméabilisation et l’installation de nouvelles fenêtres et porte-papillons.

Cure de jeunesse pour Honoré-Beaugrand

D’importants travaux de pérennité et d’accessibilité ont débuté en mai 2016 à la station Honoré-Beaugrand et devraient s’achever à la fin de 2017.

Parmi les rénovations principales, on compte l’installation de trois ascenseurs dans l’édicule de la rue Honoré-Beaugrand, le remplacement des porte-papillon, des marches de granit ainsi que de l’éclairage, puis l’imperméabilisation de la toiture.

Le coût de ce projet reste inconnu, mais en 2016, l’année marquant le début des travaux, la Société de transport de Montréal (STM) a dépensé 84,2 millions $ pour rénover plusieurs stations de métro.

Arrêts déplacés à la station de métro Honoré-Beaugrand

- 18 Est et Ouest

- 26 Est

- 28 Nord

- 85 Est et Ouest

- 141 Est et Ouest

- 185 Est

- 362 Est et Ouest

- 364 Est

- 370

- École d’Anjou

- École Dunton