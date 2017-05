Québec Solidaire se plaint de l'inaction du whip libéral

Le whip libéral Stéphane Billette a eu un comportement «inexcusable et impardonnable» en banalisant la dénonciation de la présumée victime de Pierre Paradis, estime Québec solidaire.

«Dès que cette employée a sonné l’alarme, il aurait dû prendre ça au sérieux, pas banaliser le geste. C’est ça qu’a fait M. Billette en disant que tout allait aller mieux en se reposant», a dénoncé la députée Manon Massé lors d’une entrevue avec le Journal.

Selon des informations obtenues par TVA Nouvelles, l’employée politique de Pierre Paradis a contacté le préfet de discipline du PLQ en décembre 2015 pour se plaindre du comportement harcelant de M. Paradis.

M. Billette lui aurait alors suggéré de se reposer puisque c'était la fin de session, et que tous étaient épuisés. Il lui aurait aussi proposé de mettre les choses au clair elle-même avec son présumé agresseur avant d’aller plus loin.

La plaignante s’est absentée pour un congé maladie en 2016 et a porté plainte à la police en janvier 2017 pour des gestes inappropriés à caractère sexuel.

Mme Massé interpelle directement le président de l’Assemblée nationale Jacques Chagnon dans une lettre. «Ce que M. Billette a fait est inexcusable et impardonnable. Cet événement est un exemple flagrant de banalisation de la culture du viol et nous démontre que M. Billette ne comprend absolument pas le phénomène ni comment agir», a écrit Mme Massé.

Elle estime même que «M. Billette semble avoir tenté de protéger le ministre au lieu de venir en aide à la présumée victime» et ajoute que «demander à une présumée victime de confronter son bourreau est une gestion d’un autre siècle».

Manon Massé dit que M. Billette a enfreint la politique relative à la prévention et à la gestion de situations de harcèlement au travail et demande à M. Chagnon «d’intervenir auprès du Whip du PLQ et d’interpeler les autres whips» pour s’assurer que la politique est bien comprise et sera appliquée à la lettre.

De son côté, M. Billette a refusé la demande d’entrevue du Journal. Son attachée de presse, Marie-Catherine Leduc, a indiqué qu’il «y a une politique de confidentialité et qu’il n’y aura aucun commentaire».

L’ex-ministre de l’Agriculture Pierre Paradis est exclu du caucus libéral depuis que l’affaire a éclaté au grand jour en janvier 2017.