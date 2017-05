Sécurité renforcée près d’immeubles fédéraux à Ottawa et Gatineau

La sécurité a été renforcée autour d’édifices fédéraux de la grande région de la capitale fédérale après que des «individus» aux «comportements suspects» eurent été observés au cours les derniers jours.

Dans les dernières heures, des dizaines de milliers de fonctionnaires d’Ottawa et Gatineau ont reçu une note de service les appelant à «redoubler de vigilance et à signaler immédiatement toute tentative d’accès non autorisé, la présence de colis laissés sans surveillance ou tout véhicule et personne suspects».

La missive rappelle aussi l’importance de suivre différentes mesures de sécurité.

«Nous suivons l'évolution de la situation et nous vous tiendrons au courant de tout changement touchant notre contexte des menaces», indique la note.

Le bureau du ministre de la Sécurité publique a confirmé, lundi, l’envoi d’un courriel aux fonctionnaires rappelant «les pratiques exemplaires en matière de sécurité».

Dans un échange de courriel, un porte-parole du ministre Ralph Goodale explique que «par mesure de précaution, il y aura une vigilance accrue dans les installations fédérales pendant les manifestations du 1er mai», journée de la fête des Travailleurs.