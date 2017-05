Suspect recherché pour voies de fait à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec recherche activement l'auteur de voies de fait commises le 19 novembre 2016.

Les faits sont survenus entre 0 h 15 et 0 h 25, à l’extérieur du bar d’arcades Macfly, au 422, rue Caron. Le suspect s’en est pris à la victime en lui assénant des coups de poing.

L'homme recherché est de race blanche et est âgé de 20 à 25 ans. Il mesure environ 1m73 et pèse environ 170 livres. Le soir des événements, il portait un manteau à carreaux rouge, une tuque noire et un chandail rouge avec des inscriptions blanches.

Tout renseignement pouvant mener à l'arrestation du suspect doit être acheminé au 418 641-AGIR (1 888 641-AGIR pour l’extérieur de Québec) ou au 9-1-1 pour une intervention immédiate.