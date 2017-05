«The Phantom of the Opera» de retour à Montréal

Après une absence de 25 ans, la célèbre production musicale «The Phantom of the Opera» sera présentée à Montréal cet automne.

Du 4 au 15 octobre prochain, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, sera offerte - uniquement en anglais - la nouvelle version qu'a créée Cameron Mackintosh à partir de la musique signée Andrew Lloyd Webber.

Forte d'une mise en scène et d'une scénographie dites réinventées, l'oeuvre compte sur une distribution et un orchestre de 52 artistes. Les costumes imaginés par Maria Björnson ont été conservés.

En Amérique du Nord, plus de 2,5 millions de spectateurs ont vu cette plus récente production du «Phantom of the Opera» qui a été jouée sur les planches pour la première fois en novembre 2013.

Les billets pour les représentations prévues à Montréal seront mis en vente samedi (evenko.ca) à midi. Les prix varieront de 38,25 $ à 129,75 $ l'unité.